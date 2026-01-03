營收速報》長聖12月營收創新高 今年拚成長25%

長聖國際生技12月營收創新高，今年營收預計年增25%。圖右為長聖董事長劉銖淇、左為總經理黃文良。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕長聖國際生技（6712）昨日公告去年12月合併營收達1.28億元，創單月新高，營收連續第三個月站穩單月億元以上水準，12月營收月增2.3%、年增0.7%。累計第四季合併營收3.64億元，創下單季營收新高。2025年全年合併營收達10.27億元，較2024年成長9.3%，也創單年新高。

再生醫療雙法上路 帶動市場需求與臨床動能

長聖表示，《再生醫療法》與《再生醫療製劑條例》已於今年1月1日起正式施行，台灣再生醫療產業進入法制完備、發展加速的新階段。長聖目前布局的細胞新藥CAR001、UMSC01與外泌體藥物平台，皆屬法規所定義之「危及生命或嚴重失能疾病」適應症範疇，未來在完成第二期臨床並具備安全性與初步療效後，將可依法申請5年期暫時性藥證，有助於加速臨床成果轉化與實際應用。

在營運面，長聖表示，隨著細胞治療與細胞儲存相關服務量能持續擴大，加上新法上路帶動市場需求與臨床動能，公司已正式啟動再生醫療關鍵布局。展望2026年，長聖以全年營運成長25%為目標，將透過臨床進度推進、產品線擴展與國際合作同步發力，推動營運規模再升級。

華孚去年營收創新高 年增13.8%

〔記者歐宇祥／台北報導〕車用機殼廠華孚（6235）公告去年12月營收5.83億元，月減約2%、不過年增49.2%，累計去年營收66.16億元，年增13.8%，創下歷年新高。該公司日前指出，至去年第三季，其車載產品的營收比重已達96%，當中歐系品牌占60%，且因新能源車的鎂鋁合金採用率持續提升，於華孚有利，不過中國車仍以低價搶市，是產業隱憂。

新能源車因輕量化需求，近年持續提高鋁鎂合金機構件使用，華孚指出，從目前到2035年，一車的鋁鎂合金使用量將從10公斤提升至25公斤，長期趨勢正向，尤以歐洲需求最強，華孚並持續布局日本、越南、東歐、台灣與中國市場，追求營運提升。

