飆股幕後》內資連7買 欣銓連6紅創天價

記者洪友芳／特稿

半導體晶圓測試廠欣銓（3264）今年營運受法人看好，昨盤中股價一度衝上131.5元，創歷史新天價，最後以126.5元收盤，上漲2元、也創收盤價新高，新年首日就開紅盤，短線股價連6漲，累計漲幅最高近45%。

欣銓2025年第三季營收35.93億元，季增5%、年增6.6%；毛利率35.7%，季減0.6個百分點、年增6.2個百分點；稅後淨利8.27億元，季增46.9%、年增47.1%，每股稅後盈餘1.75元，創近2年以來單季獲利新高。去年前三季累計稅後淨利19.92億元，年增19.9%，每股稅後盈餘4.2元，優於前年同期的3.5元。累計去年前11月營收為127.21億元，年增5.65%。

展望營運，欣銓不僅去年第四季比往年同期好，營收可望較第三季持平或小幅下滑，產能利用率約7成，客戶對今年具信心，欣銓抱持審慎樂觀態度，預估第一季產能利用率可望維持約7成，可說淡季不淡。

法人指出，AI成為半導體新顯學，欣銓已在湖口二廠與龍潭擴產，與台系、美系客戶合作，看好欣銓2026年營收可望年增雙位數，成長幅度優於去年。

從籌碼面來看，投信已連7買，累計買超4944張，同一時間自營商買超8344張，外資則賣超1568張，呈現土洋對作；值得注意的是，外資去年12月買超1.08萬張，持股比為37.02%，較11月的34.81%提高，但昨天逢高獲利賣出4749張。法人提醒，欣銓因短線股價大漲，投資人宜留意獲利了結的風險，並觀察後續營運面走勢。

