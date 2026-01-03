飆股幕後》記憶體持續缺貨 晶豪科8天狂漲6成

受惠記憶體缺貨及漲價潮，市場看好晶豪科獲利有望持續大增，短短8個交易日大漲60.66%，昨收129.5元。（示意圖，中央社資料照）

記者卓怡君／特稿

全球記憶體產業迎來前所未有的漲價與缺貨超級循環，市場預估今年缺貨與漲價仍會持續，短線看不到盡頭，加上輝達結盟AI新創公司Groq，帶動SRAM（靜態隨機記憶體）獲得市場矚目；利基型記憶體IC設計廠晶豪科（3006）營運大翻身，去年11月自結獲利2.57億元，年增高達1686%，每股稅後盈餘0.92元，12月營收達21.7億元，月增55%、年增107%，市場看好晶豪科獲利有望持續大增，外資及主力進場狂買，晶豪科已連拉3根漲停，短短8個交易日大漲60.66%，昨收129.5元。

AI帶動記憶體需求，全球記憶體出現大缺貨，近來不少廠商急飛記憶體大廠美光與三星跪求供貨，不僅新款的高頻寬記憶體（HBM）供應吃緊，傳統DRAM與NAND Flash皆供不應求，NAND與NOR Flash傳出今年第一季起漲幅進一步擴大，市場陷入瘋搶。

請繼續往下閱讀...

DDR3、DDR4售價Q1續彈

晶豪科55%營收來自DDR3為主的DRAM產品線，DDR4比重僅5%，35%來自SLC NAND、NOR Flash與eMCP等含Flash產品，DDR3近期價格漲幅已逾一倍，因產能十分有限，漲幅比高階產品更誇張，出現有錢也買不到的熱況，未來仍有漲價空間。法人預估，DDR3、DDR4售價自第一季起持續強彈，帶動晶豪科獲利大增。

外資近8個交易日大買晶豪科高達3.3萬張，推升晶豪科股價近8天大漲60.66%，本波漲勢全靠外資及市場主力，投信完全沒有參與。由於記憶體產業翻轉，晶豪科獲利備受看好，市場資金青睞記憶體族群，股價仍有表現空間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法