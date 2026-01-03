全球庫存去化+中國調控 中鋼：今年鋼市不看淡

中鋼集團12月出貨動能受限。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼（2002）昨日公布最新營運統計，12月中鋼集團（含中龍）合計出貨量為78.6萬噸，受外銷船期與年底客戶盤點影響，較11月減少5萬噸，也小幅落後原定目標。儘管短期出貨動能受限，但中鋼對2026年鋼市前景持樂觀態度，預期在全球庫存去化與中國政策調控下，市場仍有望迎來復甦。

去年12月出貨略低於預期

中鋼統計12月出貨數據，單月出貨60.8萬噸，較目標63.8萬噸少3萬噸；中龍則繳出17.8萬噸的佳績，較目標16.2萬噸多1.6萬噸。

內外銷部分，中鋼指出，12月內銷市場表現穩健，主因是下游接獲急單，出貨量達42.9萬噸，優於預期；外銷則因東北季風影響航速，導致出貨35.7萬噸，比目標減少約2.7萬噸。

美降息週期 基建動能重啟

至於12月出貨78.6萬噸，較11月83.6萬噸減少5萬噸。中鋼分析，影響因素有外銷受氣候影響，以及部分內銷客戶年底盤點等。

展望未來，中鋼指出三大關鍵利多，包括中國將於2026年起強化出口管理，可望遏止低價鋼材傾銷，助攻亞洲鋼價築底；其次，隨著美國進入降息週期，基礎建設與製造業動能將於今年初重啟；最後，歐洲庫存已達歷史低點，補庫需求呼之欲出，且結合東南亞基建動能，對今年鋼鐵需求仍不看淡。

