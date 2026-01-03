2025車市拉尾盤 新車領牌數衝41萬4436輛

2025年全台新車銷售量出爐！全年領牌數達41萬4436輛，成功守住40萬輛關卡，元月台北車展車商促銷戰開打，預估可刺激元月領牌數達4.3萬輛。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕2025年全台新車銷售量出爐，12月全台新車銷量拉尾盤，單月衝上4萬7303輛，月增29.7%、年增14.5%，帶動全年新車領牌數達41萬4436輛，年減9.5%，成功守住40萬輛關卡。

其中進口車在TESLA電動車一口氣領牌5547輛挹注下，12月領牌數達2萬4802輛，較11月成長36.8%，並較前年同期成長24.8%，市占率飆上52.4%；累計去年進口車領牌數20萬1988輛，年減8.4%，市占率48.7%。



守住40萬輛關卡

受到台美進口關稅和貨物稅影響，各大品牌去年銷量普遍較前年衰退，其中，和泰汽車（2207）代理的TOYOTA和LEXUS去年領牌數15萬3535輛，與前年持平、市占率37%。

中華汽車（2204）旗下MITSUBISHI、CMC和MG去年領牌數共4萬2898輛，年減16.3%、市占率10.4%；裕日車（2227）旗下NISSAN+INFINITI領牌數1萬3118輛，年減33.9%、市占率3.2%。

三陽（2206）旗下南陽實業代理的HYUNDAI去年領牌數1萬9017輛，年減16.2%、市占率4.6%；台灣本田（HONDA）去年領牌數2萬3569輛，年減12%，市占率5.7%；MAZDA去年領牌數1萬4676輛，年減0.7%、市占率3.5%。

去年豪華進口車領牌數10萬2101輛，年減11.6%，其中LEXUS領牌數達2萬8628輛，較前年微增0.4%，拿下豪華車市占率第一名；M.BENZ共2萬2893輛，年減12.9%；BMW共1萬7278輛，年減15%，在豪華進口車市占率16.9%。

TESLA去年領牌數1萬6590輛，年增8.6%；PORSCHE、VOLVO、AUDI各為5088輛、4940輛和3039輛，較前年衰退12.3%、50.1%和23%。

新春衝刺買氣 元月拚4.3萬輛領牌

車商表示，2025年年初受到台美進口關稅議題影響新車銷售，第三季受惠於政府推出新購貨物稅補助及延長汰舊換新政策，成功刺激需求，預期今年元月在各大品牌加碼販促刺激農曆年前買氣激勵下，單月領牌數可達4萬3000輛。

