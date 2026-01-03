2026年保證買得到！ 小額綠電 競標改申購

台電昨宣布2026年小額綠電正式開賣，首度改為開放申購制，只要洽台電各區處填寫申請單就買得到。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電昨宣布二〇二六年小額綠電正式開賣，與過去競標制度不同，首度改為開放申購制，只要洽台電各區處填寫申請單就買得到；而為貼近企業短期綠電需求，今年產品主打短期轉供，有「一年型」及兩個月「選月型」區間，另搭配日間型、全日型方案，每度價格介於五．八元到六．三元，企業可依自身需求靈活搭配。

台電表示，「一年型」商品昨起受理申請至二月二十八日止，完成申請後的次月一日開始轉供一年；而一年型商品有「日間型」、「全日型」兩種方案，「日間型」適合白天營業型態，如從上午七點營業至下午五點用戶，會以光電進行媒合，每度五．八元最低；「全日型」是每度六元，適合營業至夜間或採三班制全日營業的用戶，以光電、風電媒合為主。

另全新推出「選月型」商品，轉供期間有三大區間，可指定二至三月、或三至四月、或十一至十二月，但因是短期大量供給，價格最高、每度六．三元。

台電補充說，申購皆要以一萬度為單位，一年型上限度數為一百萬度；選月型則是每月最多十萬度。

相較於二〇二五年十一月經濟部推出「中小企業平價綠電專案」，競標底價設定每度四．三元，台電今年小額綠電價格訂在五．八元到六．三元，約高出四成。台電發言人黃美蓮解釋，小額綠電以往採競標制，決標價格約五．五到六元，今年改申購制，訂價有納入參考，且相對目前市售綠電約五．五元上下，沒有差異太大。

