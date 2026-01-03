製造業PMI一年半最快擴張 廠商展望轉樂觀

中經院昨公布2025年12月台灣製造業採購經理人指數（PMI），創2024年6月以來最快擴張速度。（法新社資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕中經院昨公布最新台灣製造業採購經理人指數（PMI），二〇二五年十二月指數上揚三．九個百分點至五十五．三％，不僅連續三個月上揚，也創下二〇二四年六月以來最快擴張速度；另製造業未來六個月展望指數回升至五十一％，不僅中斷連續八個月的緊縮，更是自二〇二五年四月對等關稅宣告以來，廠商首度對未來表示樂觀。

中經院分析，製造業PMI強勁成長的主因在於「AI（人工智慧）雙引擎」發威。隨著二〇二五年底新一代AI運算產品進入量產出貨階段，加上雲端業者對AI客製化晶片需求暢旺，帶動台灣高階晶圓、載板、封裝與記憶體等需求躍升；其中，權重最高的電子暨光學產業表現最為突出，新增訂單與生產指數分別飆升至六十四．二％與六十四．七％，未來展望指數也大幅攀升至五十八．八％。

但強勁的需求也帶來供應鏈壓力。調查發現，關鍵零組件的交期與價格攀升速度顯著，供應商交貨時間與原物料價格指數均創下二〇二二年以來的新高。

儘管整體數據看好，但個別產業仍有隱憂。交通工具產業雖然十二月仍維持擴張，但未來展望指數卻驟跌二十一．一個百分點至三十八．二％，這主要受到歐洲車用晶片供應鏈重整、市場結構轉向進口車與電動車，以及美系品牌零關稅降價預期引發的觀望情緒影響；此外，塑化相關產業受原油價格低迷與供過於求影響，表現持續相對低迷。

在非製造業方面，十二月NMI為五十四．六％，已連續十個月維持擴張。受惠於農曆年前旺季，住宿餐飲與零售業表現熱絡；不過，金融保險業的展望則轉趨保守，主因證券業者憂心AI族群漲幅已高，加上美國聯準會對景氣看法分歧及美股不確定性，展望指數回跌至四十八．七％。

展望二〇二六年，中經院表示，關鍵物料的供應穩定性、國際經濟走勢及金融市場波動，將是影響復甦力道的觀察重點。

