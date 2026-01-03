標普PMI也按讚 2026年AI需求續挺台韓

標普全球公布最新製造業採購經理人指數（PMI），台灣與南韓製造活動在12月重回成長區間。（中央社資料照）

台灣12月擴張為50.9 10個月來首度突破榮枯線

〔編譯魏國金／綜合報導〕標普全球公布最新製造業採購經理人指數（PMI）顯示，隨著出口訂單升高，亞洲製造大國以更加穩健的表現結束二〇二五年，尤其台灣與南韓，在強勁的人工智慧（AI）需求以及新產品推出下，製造活動在十二月中止數月的下滑，重回成長區間，廠商對未來展望抱持更樂觀態度。

凱投宏觀亞洲經濟學家坦登指出，美國推動關鍵供應鏈移出中國，亞洲經濟體持續受惠，加上全球對AI相關硬體的強勁需求，他說，「亞洲以出口為導向的製造領域，短期前景仍然樂觀」。

請繼續往下閱讀...

標普數據顯示，台灣十二月PMI從十一月的四十八．八上升至五十．九，為十個月來首度突破五十榮枯線。標普全球市場財智經濟副總監費德斯說，「台灣製造業風光結束二〇二五年，在需求趨於強勁下，企業進一步提高生產，並擴展新業務；企業預期二〇二六年持續復甦動能，製造商增加庫存，對未來出口抱持更樂觀的態度」。

南韓50.1也重返擴張區間

南韓PMI也從四十九．四上升至五十．一，是二〇二五年九月以來重新進入擴張區間。這二個經濟體是全球最大半導體生產國，大幅獲益於蓬勃的AI市場。南韓PMI調查也顯示，新訂單增幅創二〇二四年十一月以來最大幅度。

標普全球市場財智經濟學家巴蒂指出，「製造商表示，新產品推出以及外部需求的改善，驅動銷售上升，二〇二五年十二月對前景的信心也顯著增強，達二〇二二年五月以來的最高水準，這反過來鼓勵企業提高就業水準與採購活動」。

雖然多數亞洲國家的工廠活動維持成長，但印尼與越南僅略微擴張，而印度製造業PMI從十一月的五十六．六降至五十五，創兩年來最低值，但成長速度仍冠居區域。

中國週二公布PMI數據顯示，在假期前訂單激增下，其製造活動意外反彈。另新加坡昨公布二〇二五年經濟成長四．八％，創二〇二一年以來最大增幅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法