Fed降息、美元走貶 貴金屬2026年續看漲

〔編譯魏國金／綜合報導〕隨著二〇二六年第一個交易日揭幕，黃金、白銀走高，延續去年強勁漲勢，股市也在人工智慧（AI）與晶片製造類股的主導下上揚。

黃金現貨昨盤中上漲一．五五％，每英兩報四三九二美元，白銀現貨上漲三．八二％報七十四．二％美元。儘管交易員認為，在美元走貶與聯準會進一步降息下，今年貴金屬料將表現良好，不過市場存在廣泛指數再平衡，貴金屬恐有價格承壓的短期疑慮。而被動型基金也可能在確認新權重後，出售部分合約。

道明證券高級大宗商品策略師加利報告說，「預期未來兩週，紐約商品交易所白銀市場的平倉合約將有十三％被拋售，這將導致價格大幅下調」，他補充，假期後的流動性下降或許加劇價格波動。

去年貴金屬價格一路走高，儘管十二月底部分投資人獲利了結，導致價格劇烈波動，但在各國央行買進、聯準會的寬鬆政策，以及美元疲軟的推動下，金價屢創新高，全年飆漲六十六％，銀價漲勢更驚人，漲幅逾一六〇％，達到此前無法想像的水準，兩者皆創一九七九年以來最佳年度表現。

在聯準會將再度降息、美國總統川普預料重塑美國央行領導階層等預期下，主要銀行普遍認為金價將進一步上漲，高盛集團上月表示，預估金價將飆漲至每英兩四九〇〇美元，且有走高風險。

亞股昨上漲〇．九％，一連串AI相關消息提振該區域指數，成為二〇一二年以來最佳年度開盤表現，瑞士聯合私人銀行董事總經理凌偉成（Vey-Sern Ling）說，鑑於美國資料中心巨頭的支出計畫，台積電、三星等公司因其全年獲利前景明朗，成為AI淘金熱的「鏟子股」。

那斯達克一〇〇期貨上漲一．一％，特斯拉盤前上漲二．六％，領漲科技七巨頭。歐洲Stoxx600創下歷史新高紀錄，而標普五百開盤約上漲〇．四％，英國富時一〇〇盤中則首度突破一萬點。

