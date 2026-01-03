股匯同慶開紅盤 台幣匯價奔2週最高

股匯開紅盤！新台幣升1.9分、收31.419元。（中央社資料照）

終場收31.419元、升1.9分

〔記者陳梅英／台北報導〕二〇二六年首個交易日，不只台股氣勢如虹，一舉站上二萬九千點整數關卡，續創歷史新高，外資於年後歸隊、熱錢回流，也同步推升新台幣兌美元匯率昨日盤中一度升抵三十一．三六元，尾盤在中央銀行適度調節下，終場收在三十一．四一九元、升值一．九分，匯價創下逾二週新高，總成交量十三．一億美元。

新台幣昨以三十一．四二元、升值一．八分開出，盤中最低觸及三十一．四四七元、最高升抵三十一．三六元，已連續第六個交易日收在三十一．四元價位；本週新台幣震盪走升，累計升值三．六分或〇．一一％，週線由黑翻紅。

請繼續往下閱讀...

匯銀主管指出，年假結束後外資歸隊，資金匯入推升新台幣走升，但央行顯然不樂見匯價升值過快，於尾盤進場調節；加上市場預期美國聯準會（Fed）一月將暫停降息，美元指數表現相對有撐，新台幣後續走勢仍將由資金面主導，外資動作尤為關鍵。

此外，農曆年前出口商普遍有結匯需求，市場預期央行為維持匯率穩定，仍將適度進場調節，提供出口商進場空間；整體來看，農曆年前新台幣偏升機率仍高，匯價有機會緩步向三十一元整數關卡靠攏，但仍須留意國際金融市場突發變數帶來的波動風險，尤其是美國貨幣政策以及地緣政治仍存在高度不確定性，在股市居高下，震盪幅度可能加劇。

央行統計，截至昨日下午四點，美元指數小漲〇．〇五％，日圓續貶〇．一九％，韓元漲〇．〇八％，新台幣與新加坡幣皆升值〇．〇六％，人民幣休市未交易。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法