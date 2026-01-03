台股、台積雙創高 2026紅盤站穩2萬9

2026年台股第一個交易日，受惠於台積電再刷新天價，加權指數終場大漲386點，收在29349點，同步創新高。（中央社）

大漲386點 成交量爆6488億 3大法人買超190億

〔記者方韋傑／台北報導〕台股二〇二五全年累計大漲五九二八．五點，二〇二六年第一個交易日，受惠於台積電再刷新天價、收在一五八五元，加上華邦電、南亞科等因漲價與缺貨題材，記憶體族群也點火助攻，率領近千家上市櫃企業同樂，加權指數終場大漲三八六．二一點，收在二九三四九．八一點，也創下收盤新高點，成交量爆出六四八八億元。

高股價族群方面，昨日共有二十七檔個股位列「千金俱樂部」，儘管股王信驊、股后緯穎等十三檔終場收跌，但世芯-KY、鴻勁等十三檔收紅同歡，嘉澤收在平盤。

外資昨買超一二〇．一八億元、投信賣超四十二．一八億元、自營商買超一一二．三六億元，三大法人合計買超一九〇．六三億元；外資台指期淨空單昨減少一九〇五口，累積外資台指期淨空單為二萬三一五四口。

投信︰追價意願強烈

國泰投信分析，昨日成交量放大至六四〇〇億元以上，顯示外資與法人對科技產業的資本支出成長持樂觀態度，追價意願強烈。展望後市，即將登場的美國消費性電子展（CES）可望釋放更多AI（人工智慧）終端應用利多，預期台股在半導體供應鏈與AI伺服器雙引擎帶動下，後市不預設高點；投資建議方面，可採取「分批布局、汰弱留強」策略，持續關注涵蓋AI供應鏈的半導體相關ETF（指數股票型基金），參與新一輪科技牛市行情。

台新投顧指出，中國企業訂購超過二〇〇萬顆輝達H200晶片，預計在今年交付，且輝達目前僅有七十萬顆庫存，對台積電而言為利多，有利供應鏈後續股價表現；此外，短線可關注印尼政府宣布大幅削減鎳礦配額，以抑制供給過剩，中國政府也預計本月實施鋼品出口許可證管理制度，相關金屬個股走勢可望受惠，但仍需留意指數高檔震盪。

