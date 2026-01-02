苑家低調扛大旗 75歲太電熬過風暴

2003年太電爆發掏空弊案，時任董事長孫道存遭起訴判刑。太電也在2004年下市。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者高嘉和／台北報導〕太電是台灣最老字號的電線電纜大廠，二〇二五年剛度過七十五歲生日，但二十二年前那場掏空案風暴，不僅讓三十三萬小股東手中「股票」變成「壁紙」，千億市值的太電集團也一夕崩塌；二十二年後，太電公司登記已不見自然人股東，早年的孫、仝、苑等家族都隱身於投資公司背後，當年持股最高的孫家已退出第一線，反而由持股較小苑家低調扛起復興大旗。

2004年掏空案黯然下市

二〇〇三年太電爆發財務危機，檢調介入調查後，揭發財務長胡洪九藉職務之便，瞞著董事會在海外設立多家「紙上公司」，將太電資金轉往海外，涉及高達二〇〇億元資產掏空，胡洪九與時任董事長孫道存都遭起訴判刑；二〇〇四年太電下市，不得不放棄台灣大哥大等事業，由富邦集團接手，因太電無力增資，也一度造成台灣高鐵財務拉警報。

太電集團原始大股東孫法民、焦廷標（後成立華新麗華）等家族，被稱為台灣企業界「河北幫」，業界透露早年太電股權分為三大、三中與三小，孫家、李家、焦家、仝家等持股較高，苑家反而最少；但從最新公司登記來看，如今是董事長苑竣唐的「元遠實業」持股最高，孫法民次子孫道濟擔任副董事長，而太電登記也轉成「僑外資」，董監事不見自然人、全是投資公司。

營運回歸正軌 2024年每股賺2.78元

太電雖然股票下市，但還是公開發行公司，在苑竣唐帶領下，太電營運早已回歸正常軌道，根據其財報揭露，二〇二二到二〇二四年每股盈餘分別為一．八四元、二．六九元與二．七八元，獲利能力比不少台股公司還要強。

