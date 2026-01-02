取得台電345KV認證 太電獲利10年新高

台電金字塔頂端的三四五KV超高壓電纜合格供應商，太電在2025年12月正式取得資格，跨入電纜門檻最高領域。（示意圖，台電提供）

惦惦拚翻身

強韌電網計畫誰吃香（製表：記者林菁樺）

〔記者林菁樺／台北報導〕太平洋電線電纜（太電）因掏空案淡出大眾視野，但下市後的太電惦惦吃三碗公，在國內電網升級浪潮下成功翻身；受惠台電「強韌電網計畫」推動電纜汰換需求，太電近年營運明顯回溫，不僅獲利攀上近十年新高，更在二〇二五年底正式取得台電三四五KV超高壓電纜製造商資格，老牌電纜廠重新擦亮招牌。

太電是台灣第一家電線電纜大廠，但二十二年前爆發掏空案而黯淡下市。太電仍是公發公司，根據資料顯示，太電近三年明顯受惠台電的強韌電網計畫帶動特高壓電纜需求，營收、獲利同步提升，去年稅後淨利二十．三億元，創近十年新高。

請繼續往下閱讀...

三四五KV超高壓電纜 僅5台廠獲認證

台灣電網必須「拾級而上」，就像一座金字塔，目前擁有二十五KV高壓電纜製造商資格有二十五家，一六一KV特高壓電纜就更少，有華新、大同、宏泰等十一家，金字塔頂端的三四五KV超高壓電纜合格供應商僅大東、合機、華榮、大亞等四家老牌電纜廠，太電在二〇二五年十二月底正式取得資格，跨入電纜門檻最高領域。

太電近年鮮少受矚目，但二〇二五年四月彰化銀行主辦五十七億元聯貸案，超額認貸達一六八％，顯示營運已獲金融界支持，財務體質也正在改善，外界甚至解讀太電可能有意重返資本市場；太電針對聯貸案表示，資金用在建置先進機械設備、再生能源設備暨附屬設施等，不難看出太電壯大本業、持續練兵。

即將由興櫃轉上市的大東電業董事長林志明表示，要取得三四五KV認證，從購置機台、向台電申請並經檢驗、審查，估計至少要三年時間，進入的門檻很高。

台電證實，太電已躋身第五家三四五KV電纜製造商，未來可以成為台電邀標廠商之一，這是暌違十年後再有業者正式成為三四五KV電纜製造商。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法