台灣3優勢不易受影響 中國高度警戒穩定幣

〔記者陳梅英／台北報導〕隨著美元穩定幣快速成長，各國對其可能侵蝕貨幣主權、加劇「美元化」等疑慮升高。中央銀行最新報告中指出，經濟與金融體質較為脆弱的新興市場，確實較容易受到美元穩定幣衝擊；但台灣支付系統成熟、物價穩定且債信良好，受影響程度相對有限，至於歐元區與中國，則因制度與地緣政治考量，已加速採取因應對策。

美國國會二〇二五年七月通過「天才法案」（GENIUS Act），確立聯邦層級的穩定幣支付監管框架，要求美元穩定幣須以一比一的美元或高流動性安全資產作為準備，並納入銀行體系監理，被視為延伸美元國際影響力的重要布局。

報告分析，美元穩定幣與美元掛鉤，承襲美元長期累積的網絡外部性與可信度，但對金融體系不健全、資本管制嚴格或面臨外部制裁的新興市場而言，往往比本國貨幣更穩定、便利，成為支付與價值儲藏的替代選項。

相較傳統美元黑市，美元穩定幣免除現金驗證困難、安全性低與儲運成本高等問題，也不受限於黑市供給不足與溢價現象，憑藉高安全性與流通便利性，更容易獲民眾青睞。報告指出，部分新興市場長期存在高通膨、幣值不穩與資本外流，本來就具有較高美元化傾向，美元穩定幣的普及，恐進一步削弱本國貨幣使用與政策自主性。

報告強調，台灣支付系統具高度成本效率，物價長期穩定，政府債信健全，民眾對新台幣信任度高，缺乏轉向美元穩定幣的迫切需求，不易陷入新興市場因穩定幣而被動「美元化」情況。

北京憂穩定幣繞過外匯管制

削弱人民幣地位、控制力

主要經濟體中，中國對美元穩定幣格外警惕。中國憂心穩定幣成為繞過外匯管制的資本流通管道，削弱人民幣地位與政策控制力，已明確禁止其在境內作為支付工具使用，並於境內以數位人民幣鞏固貨幣治理，境外則透過香港發展港元或離岸人民幣穩定幣，擴大國際影響力。

歐元區則擔憂美元穩定幣進一步侵蝕當地支付體系主導權，將推動數位歐元視為維護貨幣主權與金融自主的重要政策方向。

