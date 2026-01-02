各國加速納管 央行示警穩定幣5大風險

穩定幣（Stablecoin）原本被視為解決比特幣等虛擬資產劇烈波動的工具，但近年多起穩定幣脫鉤甚至崩潰事件，潛藏風險逐漸浮上檯面。（法新社）

〔記者陳梅英／台北報導〕穩定幣（Stablecoin）自二〇一四年問世，原本被視為解決比特幣等虛擬資產價格劇烈波動的工具，並在加密生態系中扮演支付與價值儲藏角色，但近年多起穩定幣脫鉤甚至崩潰事件，潛藏風險逐漸浮上檯面。中央銀行最新報告中示警，穩定幣體系不僅不在存款保險保障範圍內，也缺乏央行作為最後貸款者，若未妥善監理，恐成為金融不穩定的新來源。

央行盤點穩定幣主要存在五大風險。首先是價格脫鉤風險，即便穩定幣以公債等安全性資產作為準備，市場壓力時仍可能因資產遭拋售而失守掛鉤機制；二〇二三年全球第二大穩定幣USDC即因準備資產存放銀行倒閉，一度與美元脫鉤。

其次是擠兌風險；由於穩定幣缺乏存款保險與最後貸款者，一旦市場對準備資產透明度或安全性產生疑慮，易引發集中贖回，持有人也可能因發行人倒閉而蒙受損失。第三是傳染風險；國際組織示警，當穩定幣與銀行或支付系統連結加深，壓力可能由虛擬資產市場擴散至傳統金融體系，形成系統性衝擊。

第四為匯率波動風險；若釘住他國的穩定幣與本國貨幣產生套利空間，短時間內的大量資金移動，恐放大外匯市場波動。最後是衝擊商業銀行金融中介功能；部分穩定幣服務商提供借貸或收益型產品，可能吸引資金自銀行存款流向穩定幣，削弱銀行信用創造功能，形成影子銀行體系。

面對潛在風險，主要經濟體正加速強化監理，大致分為兩路徑，一是將既有金融監理法規延伸至虛擬資產領域，二是訂定虛擬資產專法，將穩定幣發行人與服務商納管，並在準備資產、贖回權、公司治理、風險管理與資訊揭露等設下規範。多數國家亦限制或禁止穩定幣發行人對持有人支付收益，以防止監管套利。

央行表示，我國已著手研擬「虛擬資產服務法」草案，將穩定幣正式納入監管架構。短期而言，新台幣穩定幣性質類似電子支付的代幣化，對貨幣政策傳遞影響有限；但須高度關注美元穩定幣可能規避現行結匯制度，弱化跨境資本流動監控，並放大匯率波動。

