去年創8年最大跌勢》若Fed續降息 美元今年仍看貶

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，美元在二〇二五年創下八年來最大跌勢，投資人表示，若下任美國聯準會（Fed）主席一如市場預期，選擇更大降息幅度，今年美元將進一步貶值。

彭博美元現貨指數二〇二五年下跌約八％，光在十二月就貶值一．二％，交易員現在押注今年美元將進一步貶值。在美國總統川普二〇二五年四月宣布實施對等關稅後，美元就崩跌，此後未能大幅反彈，部分原因是市場預期川普將任命鴿派人士，接替今年五月任期屆滿的Fed現任主席鮑爾。

市場押注Fed今年至少降息兩次

由於市場押注Fed今年將至少降息兩次，該行的政策走向將與部分已開發國家央行有所分歧，削弱美元的吸引力。根據美商品期貨交易委員會（CFTC）的數據，在截至二〇二五年十二月二十三日為止的一週，交易員增加美元的空頭部位，選擇權顯示今年一月美元將進一步走弱，但在之後幾個月貶勢將有所緩和。

二〇二五年歐元兌美元已大幅上漲，因歐元區通膨溫和，加上將有新一波歐洲國家增加國防支出，使得押注歐洲央行降息的機率幾乎為零。與此同時，交易員押注加拿大、瑞典和澳洲央行將會升息。

白宮國家經濟委員會（NEC）主席哈塞特一直被視為最有可能的Fed主席人選，但川普也對前Fed理事華爾許（Kevin Warsh）表現出興趣，Fed理事沃勒和鮑曼、貝萊德集團高層里德（Rick Rieder）也被視為仍在競爭之列。

Monex外匯交易員哈茲雷特（Andrew Hazlett）表示：「若是哈塞特上任，降息的可能性已大致反映在價格上了，華爾許或沃勒出線的話，可能不會這麼快降息，這對美元來說是好事。」

