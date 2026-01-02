股神交棒 掌舵60年波克夏狂漲6萬倍

高齡95歲的美國傳奇投資人巴菲特，在去年12月31日正式卸下波克夏海瑟威執行長一職，其掌舵60年締造股價上漲近6萬倍的傳奇績效。（美聯社檔案照）

95歲巴菲特卸下CEO一職 由63歲副董阿貝爾接任

〔編譯盧永山／綜合報導〕高齡九十五歲的美國傳奇投資人巴菲特，二〇二五年十二月三十一日正式卸下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）執行長一職，結束長達六十年的掌舵，並由六十三歲的副董事長阿貝爾（Greg Abel）接任，巴菲特將繼續擔任波克夏董事長，並天天到辦公室上班，協助尋找新投資機會，並給阿貝爾各種建議。

從紡織廠到兆元帝國：半世紀複利奇蹟

波克夏的前身是一家新格蘭地區陷入困境的紡織廠，一九六二年巴菲特以每股七．六美元開始收購這家紡織廠，之後透過併購，波克夏如今已成為有近二〇〇家子公司，涵蓋金融保險、鐵路、零售、製造和能源行業的超大集團，資產規模高達一．〇七兆美元。

自巴菲特一九六五年正式擔任波克夏執行長以來，該公司股價已上漲近六萬倍，遠高於標普五〇〇指數的四六〇倍，主要因為收購Geico等保險公司、BNSF鐵路公司、Dairy Queen等零售品牌，以及數十家製造與能源企業，加上長期投資美國運通、可口可樂和蘋果等知名企業，目前持有三八一七億美元現金。但最近幾年波克夏的股價表現落後標普五〇〇指數，因為波克夏規模過於龐大，也很難找到值得的新收購標的。

締造年化報酬率23％傳奇

阿貝爾是在二〇〇〇年波克夏收購中美能源（已易名為波克夏能源）時加入該公司，二〇一八年起擔任副董事長，負責管理波克夏的非保險業務。接任執行長後，投資人不免會將他與「股神」巴菲特做比較，這將給阿貝爾帶來無形壓力。

投資人盼阿貝爾多發股利

有投資人表示，不期待阿貝爾會像巴菲特過去幾十年來每年有二十三％的報酬率，若有八％至十％就已令人滿意。此外，握有三八一七億美元現金的波克夏，若阿貝爾無法找到適合的收購標的，投資人將要求阿貝爾開始發放更多股利。

阿貝爾近日也依循波克夏尊重專業經理人傳統，任命負責豪華飛機事業NetJets的執行長強生（Adam Johnson）直接監督波克夏的消費品、服務和零售業務；並拔擢Geico的財務長皮爾斯（Nancy Pierce）為該公司執行長。

