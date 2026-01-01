財經青紅燈》什麼原因成就地王

最新公布2026年台北市地王、地后均座落在信義計劃區內，顯示台北市商業重心移轉。圖為地后國泰置地廣場。（資料照）

各縣市近來陸續公布「地王」，有的蟬聯、有的被新人取代，而想要成為地王，多數需具備商業地、容積率較高，不然就是位在商業繁榮的區域，甚至是坐落在核心商業區等條件。

以備受矚目的台北地王寶座為例，2013年以前都是由「新光摩天大樓」擔當，蟬聯長達15年，直到2014年才被「台北101大樓」取代，退居「地后」，而台北101大樓目前已蟬聯地王寶座13年。新光摩天大樓更在2024年讓出「地后」位置，被「國泰置地廣場」取代、退居第3。

請繼續往下閱讀...

而最新公布2026年台北市地王、地后，仍分別由台北101大樓、國泰置地廣場穩坐，且前2名均座落在信義計劃區內，也顯示台北市商業重心移轉；不過，未來幾年西區陸續有重大建設會完工，例如台北雙子星開發案，預期可為西區爭回一點面子。

地王、地后的出現主要是依據每年年底發布隔年度調整幅度的公告土地現值，多數年度為上漲，而該項資訊主要作為房地產交易稅稅基；但隨著2016年房地合一稅上路，在上路前取得的房地產適用公告土地現值當稅基來計算稅賦，上路後才取得則需依照房地合一稅制來課稅。

觀察各縣市地王身價，最貴地王向來是台北市拿下，身價最親民地王則出自連江縣，兩者身價落差超過100倍，且每1年度的差距越拉越大。

令人好奇的是，2026年台北市公告土地現值前5高的住宅區竟全數下跌，尤其國父紀念館附近的「仁愛尚華」、「仁愛麗景」跌勢較明顯，年跌幅約1.39%，顯見公告土地現值越來越貼近市況，尤其2025年住宅買氣明顯下滑，造成燙金地段的住宅區公告土地現值也跟著下跌。（徐義平）

