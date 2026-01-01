法說會速報》佳必琪切入光通訊領域

佳必琪將發展重心鎖定1.6T高速傳輸、矽光子與共同封裝光學等次世代關鍵技術。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接解決方案供應商佳必琪（6197）昨在法說會表示，隨著AI資料中心持續推升高速傳輸需求，公司已將發展重心鎖定1.6T高速傳輸、矽光子與共同封裝光學等次世代關鍵技術，目標透過3年發展藍圖搶先卡位新一波的AI資料中心升級潮。

佳必琪指出，公司在1.6T高速傳輸產品策略採取「單點突破」，優先切入對高頻訊號完整性要求極高的應用場域，藉此累積客戶信任與技術門檻。其中，1.6T迴路模組已於去年第4季通過美系交換機大廠認證，1.6T主動式銅纜則預計於今年第1季送樣認證。

在矽光子與CPO布局上，佳必琪強調已掌握光子積體電路與光纖藕合等核心技術，並取得多項專利，相關研發將一路延伸至CPO架構。依照規劃，2025年提供1.6T DR8黃金樣品供客戶驗證，2026年啟動矽光子晶片自製與多通道雷射整合，並以2027年CPO相關產品量產為目標，關鍵零組件包括高精度光纖陣列單元。

