中企下單200萬顆H200 傳輝達洽談台積擴產

傳輝達洽商台積電擴大H200晶片產能。（彭博資料照）

台積預計今年Q2增產

〔編譯魏國金／綜合報導〕路透報導，消息人士透露，儘管北京尚未放行輝達H200人工智慧（AI）晶片的出貨，但中國企業已下單採購逾200萬顆H200晶片，預定2026年交付。輝達目前庫存僅70萬顆，據悉已接洽代工的台積電（2330）擴大生產，台積電預定2026年第2季開始增產。

報導指出，此舉引發全球AI晶片供應恐進一步吃緊的疑慮，輝達現在必須在滿足中國的強勁需求、以及解決其他地區供應緊繃之間達到平衡。而隨著北京尚未批准H200進口，此舉也加劇輝達的風險。美國總統川普直到最近才允許H200出口中國，但輝達須上繳25％的中國銷售額給美國政府。

請繼續往下閱讀...

知情者表示，輝達已決定提供中國客戶哪些H200系列型號，每顆價格約2.7萬美元（約新台幣85萬元）。由於輝達目前專注於擴大Blackwell與即將推出的Rubin系列晶片生產，因此中國方面的下單將使輝達大幅擴大H200的產能；該款晶片基於輝達上一代Hopper架構，採台積電4奈米製程。

路透之前報導，輝達計畫以現有庫存因應首批H200晶片訂單，預定2月農曆年前交付。2名知情者也透露，逾200萬顆晶片的訂單主要來自中國大型網路公司，這些公司認為，H200的效能比他們目前可取得的晶片更強大，且效能約6倍於H20，但價格僅略高於H20，因此中國網路公司認為H200很具吸引力。

《南華早報》昨引述消息人士報導，如果中國放行H200，字節跳動計畫2026年採購1000億人民幣（約新台幣4477億元）輝達晶片，高於2025年的850億人民幣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法