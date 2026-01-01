台積2奈米最快Q3貢獻營收 將成最旺的一代製程

業界預估台積電2奈米製程技術最快於今年第3季開始貢獻營收。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）去年第4季開始量產2奈米，以3奈米製程技術於2022年量產到挹注營收的軌跡來看，業界預估台積電2奈米製程技術最快於今年第3季開始貢獻營收；受惠AI需求大爆發，台積電先進製程又進入「一個人的武林」，目前客戶需求非常強勁，價格也較昂貴，2奈米製程貢獻營收可望超越3、5奈米，成為最旺的一代製程，海內外2奈米廠也可望達10座之多。

台積電宣告2奈米製程已如期於2025年第4季開始量產，技術採用第一代奈米片（Nanosheet）電晶體技術，生產基地包括竹科晶圓20廠、高雄晶圓22廠，其中高雄晶圓22廠更是2奈米主要量產基地，預計系列製程將共達5-6座廠，目前南北兩地月產能共約3.5萬片，到今年底可望放大到10萬片之多。台積電因應客戶強勁需求，也前所未有地將緊急在南科特定區加碼投資2奈米廠，業界估計包括台灣、美國，台積電2奈米廠將達10座廠之多。

至於何時貢獻營收，以台積電3奈米製程技術於2022年量產到挹注營收的軌跡來看，3奈米於2023年第3季開始貢獻台積電營收約6%，第4季躍增到15%。台積電隨後陸續推出更佳功耗、效能與密度的強化版，以技術組合滿足客戶多樣化需求，包括N3E、N3P、N3C、N3A等不同解決方案，到2024季第4季，3奈米挹注台積電營收已達26%。

儘管三星宣稱推出2奈米、英特爾也準備A18製程叫陣，但半導體供應鏈均認為，台積電量產優勢遙遙領先三星、英特爾，生產良率也較高，包括蘋果、超微、英特爾、輝達、聯發科（2454）、高通等，都會投產台積電為主，看好台積電2奈米將成為最旺的一代製程。

股價1550元、市值破40兆 雙創高

台積電2026年營運備受看好，昨股價以1550元、上漲30元收盤，創新天價，去年共大漲475元，漲幅44%，等於持有台積電一張股票的投資人，不包括每季配發股利，年賺達47.5萬元，台積電總市值突破40兆元，也創歷史新高。

