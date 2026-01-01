書劍集》路徑調整後的2026年

台灣經濟乘著AI發展在風雨中茁壯，即使不見得都乘著順風，可是面對衝擊的能力應已明顯優於過去。（路透資料照）

◎歐陽書劍

如果只看二〇二五及二〇二六年收盤的兩個時間點，股市強勁，而匯市穩健、利率持平，金融市場一年來反映出的經濟表現，就如一般豐收的年份；不過，過程的劇烈波動，顯示出投資人及企業都曾經在現實中迷失方向。在二〇二五年漸進修正後，新的一年，若無意外，各國央行操作貨幣政策將更克制，而AI領頭的產業發展也會更為扎實。

處在全球經濟結構調整中的台灣經濟，邊走邊升級。隨著台積電帶動半導體產業鏈的優異表現，股市在三、四月急速修正後，加權股價指數再以更陡的角度往上爬升；五月雖有新台幣相對美元的匯率急升驚魂，但無礙後來的股市飆漲，台股在二〇二三至二五年連續三年超過二十五％的漲幅，為一九九〇年後首見。

台灣近幾年的經濟成長率再度領先全球平均值。國際貨幣基金（IMF）在二〇二五年十月的世界經濟展望報告中，預測二〇二六年全球經濟成長率約為三．一％，雖仍高於疫情前十年的平均值；但主計總處在十一月底估計台灣二〇二六年經濟成長率為三．五四％，即使不如二〇二四、二五年的高峰，卻也穩穩地在全球平均值之上。

這樣的表現，並非單純的景氣循環結果，而是產業結構調整的延伸。與AI發展相關的伺服器、半導體與其他電子關鍵零組件等，成為出口成長的主要來源，也是帶動經濟的動能。即使二〇二五年下半年全球終端消費趨緩，但台灣出口並未出現肺炎疫情之前經常見到的急速下滑，顯示需求來源已明顯不同。

將AI應用鑲嵌進入各種產業的趨勢已經成形，企業與投資人的看法漸趨於一致；二〇二六年的經濟成長可能因比較基期的關係而有放緩，但表現超乎預期的機會仍在。在全球政經風險加劇的此刻，能夠乘著AI發展在風雨中茁壯的台灣經濟，即使不見得都乘著順風，可是面對衝擊的能力應已明顯優於過去。

新的一年，各種風險都還在，但還看不到斷裂式的危機。二〇二五年市場波動劇烈，反映了政經變化的難測，各國政府、央行都嚴陣以待，企業跨入新領域、投資人也積極在尋找新的標的。二〇二六年延續同樣的趨勢，新的科技會繼續挑戰舊的秩序。

