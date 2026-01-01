第4大經濟體 印度GDP超日追德

印度國內生產毛額（GDP）達4.18兆美元，超越日本為全球第四大經濟體。（法新社資料照）

拚最快2年半 躍居第3大

〔編譯魏國金／綜合報導〕根據印度政府的年終經濟審查統計顯示，印度國內生產毛額（GDP）達四．一八兆美元，超越日本為全球第四大經濟體；印度政府發下豪語，希望在未來兩年半至三年內取代德國，躋身全球第三大經濟體。

華爾街日報報導，儘管世界銀行與國際貨幣基金（IMF）尚未正式承認印度的排名變化，在這兩個機構，印度排名仍為第五，但印度經濟成長快速，今年第二季GDP年增八．二％，基本上超越日本只是時間問題，預計日本二〇二六年GDP增速更平緩，約為一．三％。

請繼續往下閱讀...

印度政府的經濟報告指出，「印度是全球成長最快速的主要經濟體之一，並處於維持該動能的有利地位，印度以四．一八兆美元的GDP規模，超越日本，成為全球第四大經濟體，並有望在未來兩年半至三年內取代德國，成為第三大經濟體，預計二〇三〇年，GDP將達七．三兆美元」。

IMF預測，二〇二六年印度經濟規模將達四．五一兆美元，日本為四．四六兆美元。

儘管二〇二五年八月間，美國以大量採購俄國原油為由，課徵印度五十％高關稅，但新德里仍持續高速成長，印度政府指出，這反映該國「在持續的全球貿易不確定性中展現韌性」。

然而，其他指標並未體現印度的經濟進展，比如二〇二五年印股僅增八．二六％，遠低於MSCI全世界指數（MSCI ACWI）二十一％的漲幅。

人均GDP僅2694美元 日本的1/12

就人口而言，印度二〇二三年超越中國，成為全球人口最多國家。根據世界銀行最新數據，印度人均GDP為二六九四美元，僅為日本三．二四八七萬美元的十二分之一，德國五．六一〇三萬美元的二十分之一。

根據政府數據，印度十四億人口中，超過四分之一年齡在十歲至二十六歲之間，而這個國家已難以為數以百萬計的大學畢業生創造高薪工作。

