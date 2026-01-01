超狂OpenAI 員工平均薪酬4715萬元

OpenAI向目前約4千名員工支付的平均薪酬約達150萬美元，超過近年來任何一家科技新創公司。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《華爾街日報》報導，人工智慧（AI）新創公司OpenAI向投資人公布的財務數據顯示，該公司向目前約四千名員工支付的平均薪酬約達一五〇萬美元（約四七一五萬台幣），超過近年來任何一家科技新創公司。

為谷歌上市前揭露均薪逾7倍

一五〇萬美元是OpenAI每位員工的平均股票薪酬，此數字是Google在二〇〇四年申請首次公開上市（IPO）前，於二〇〇三年披露員工股票薪酬的七倍多。

另據《華爾街日報》對主管薪酬研究公司Equilar彙編數據的分析，此金額大約是其他十八家大型科技公司上市前一年員工平均薪酬的三十四倍。這項分析檢視了過去二十五年來主要科技公司的IPO。為了反映通膨，這些薪酬數字已調整為二〇二五年的美元價值。

OpenAI為了在AI競賽中保持領先，向頂尖研究人員和工程師大舉提供巨額股票薪酬方案，使他們躋身矽谷最富有的員工行列。但這些股權獎勵正在加劇其虧損，並快速稀釋現有股東的權益。

隨著AI軍備競賽愈演愈烈，Meta（臉書母公司）執行長札克柏格為了挖角，去年夏天率先開出價值數億美元、部分個案甚至高達十億美元的薪酬方案，並成功挖走二十幾名OpenAI員工，包括ChatGPT的共同創建人趙晟佳。此舉加大其他業者加薪的壓力。《華爾街日報》先前報導，二〇二五年八月，OpenAI向部分研究和工程人員發放一次性獎金，有些員工進帳數百萬美元。

OpenAI去年夏天公布的財務數據顯示，預計到二〇三〇年，該公司的股票薪酬每年將增加近三十億美元。該公司最近告訴員工，將取消員工須工作至少六個月才能獲得股權的政策，這個政策可能導致員工薪酬進一步上升。

