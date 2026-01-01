台幣2025年大怒神 今年估再戰2字頭

新台幣兌美元匯率在2025年封關收在31.438元，全年升值1.343元、升幅達4.27％。（中央社資料照）

去年高低震盪逾4元、升幅達4.27％ 終結連3年貶值走勢

〔記者陳梅英／台北報導〕新台幣兌美元匯率在二〇二五年封關收在三十一．四三八元，全年升值一．三四三元、升幅達四．二七％，終結自二〇二二年以來連續三年的貶值走勢。展望二〇二六年，各研究機構普遍認為新台幣仍有升值空間，甚至不排除重新挑戰「二」字頭。

二〇二五年最後一個交易日，台股大漲二五六．四七點，締造歷史新高，新台幣則小貶一分作收，交易量略微放大至十三億美元。

二〇二五可說是新台幣高度震盪的一年。匯價從年初在三十二至三十三元低檔徘徊，到五月急升、六月重見「二十九字頭」，八月之後又回落至三十、三十一價位。全年最高價出現在七月九日的二十九．一五元、最低價是四月一日的三十三．一九六元，高低震盪超過四元、幅度逾一成，是近三年最大。

隨美國關稅政策逐漸明朗，加上聯準會（Fed）啟動降息循環、美元轉弱，以及央行進場穩匯，年末新台幣走勢逐漸趨穩。十二月匯價僅小幅貶值三分，累計第四季貶值九．六九角、約三．〇八％。

以上下半年表現來看，新台幣上半年強勢升值二．八七九元、升幅高達九．六三％，屬近年少見；下半年回貶一．五三六元、貶幅四．八八％，呈現先升後貶走勢。

出口續旺 匯價估落在28～31元

展望二〇二六年，多數研究機構預期，受惠AI應用商機持續擴大，台灣出口續旺帶動經濟成長，新台幣仍有升值空間，價位落在二十八至三十一元，關鍵取決於聯準會降息步調、AI產業榮景能否延續並帶動台股表現，以及央行穩匯態度。

觀察主要亞幣，過去一年表現強弱有別。根據央行統計，二〇二五年美元指數下跌九．三八％，新加坡幣升值五．六五％居亞幣之冠、人民幣升值四．三八％、新台幣升值四．二七％、韓元升值一．八％；日圓貶值〇．二二％，成為最弱亞幣。

