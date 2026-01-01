2025台股3大驚奇 股民資產均增83.5萬

2025年全球主要股市漲幅前十大

加權指數、台積電、上市櫃市值同創新高 以28963點亮麗封關

台股2025年亮麗封關！昨在台積電領軍創高下，封關大漲256點，盤中一度攻上29000點，終場收在28963點。（中央社）

〔記者卓怡君、王孟倫／台北報導〕台股二〇二五年亮麗封關！昨在台積電領軍創高下，封關大漲二五六．四七點，盤中一度攻上二九〇〇〇點，終場收在二八九六三．六點。二〇二五年台股寫下三大驚奇，加權指數、台積電、台股上市櫃公司市值同步創下新高，全年上漲五九二八．五點，漲幅為二十五．七四％，平均每位股民資產大增八十三．五萬元。

川普關稅震撼 國安基金護盤

全年震盪達一萬一六五六點

回顧二〇二五年台股，可說遭遇史上最大震撼教育，加權指數全年上下震盪高達一萬一六五六點，四月初因美國總統川普無預警拋出「對等關稅」，台股短短三天崩跌近四千點，最低殺到一萬七三〇六點，驚動國安基金進場護盤；隨著對等關稅議題淡去，AI（人工智慧）龐大訂單帶動相關台灣上市櫃公司營收與獲利創高，以台積電為首的AI概念股發威，加權指數寫下歷史新高紀錄。

無懼外資二〇二五年大賣台股五九九五億元，台股飆上歷史新高，漲幅二十五．七四％，在全球主要股市排名第六，前五大飆股由PCB與記憶體相關個股包辦，分別是德宏，漲幅高達六八六．〇七％，南亞科漲幅五五九．八三％，再來則是尖點、華邦電、金居。

主要股市漲幅 台股居第6

另據統計，二〇二五年美股僅費城半導體以上漲近四十四％居全球漲幅第二，其餘三大指數道瓊上漲十三．六九％、S&P 500漲十七．二五％、那斯達克上漲二十一．二七％，均輸給台股大盤。

統一投信台股團隊表示，雖然歷史經驗第一季通常為產業傳統淡季，但受惠於ASIC（客製化晶片）趨勢與輝達晶片出貨帶動，相關供應鏈二〇二六年首季將呈現淡季不淡，預估一月初將登場的台積電法說會預期將釋出正向展望，包括二〇二五年第四季財報毛利率有機會優於市場預期，以及資本支出可能進一步上修。隨著產業趨勢展望樂觀，加上年初資金回流重新布局，農曆年前的台股行情仍可期。

