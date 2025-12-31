財經青紅燈》酷澎的天價賠償

酷澎11月底爆發個資外洩事件，傳出嫌疑人為中國籍前員工，且是開發認證系統的工程師，目前南韓政府已介入調查。（彭博資料照）

韓國最大電商酷澎（Coupang）爆發大規模個資外洩事件，酷澎日前宣布向3370萬個用戶提供1.685兆韓元（約台幣370億元）補償，每人將獲得5萬韓元（約台幣1095元）抵用券。然而，儘管酷澎付出天價賠償，卻不一定能為此事止血，美國投資人已向法院提起集體訴訟，指控酷澎違反證券法，包括誤導投資人公司資安狀況、未及時揭露個資外洩等。酷澎為資安問題付出如此高昂代價，值得台企引以為鑑。

酷澎11月底爆發個資外洩事件，嫌疑人利用竊取的安全金鑰，存取約3300萬筆用戶的個資，傳出嫌疑人為中國籍前員工，且是開發認證系統的工程師，目前南韓政府已介入調查。

韓媒報導，酷澎因成本、系統等考量，大量招募中國籍開發人員，是否因此引發禍端尚待調查。不過，酷澎爆發個資外洩不久，中國電商淘寶就出現販售酷澎等韓國電商帳號的情況，此次資安事件恐怕與中國脫不了關係。

事實上，對於台灣企業而言，來自中國的資安攻擊及竊密事件更是層出不窮，調查局持續查獲中企非法在台挖角及竊密案，多數竊密案件針對半導體廠商，中國對台灣半導體技術虎視眈眈已是公開的秘密。

目前半導體產業撐起台灣經濟，就是因為技術領先優勢，若因半導體技術遭竊導致優勢不再，對台灣的衝擊難以想像，後果絕對不是台灣可以承擔。然而，連「護國神山」台積電都爆發重大竊密案件，恐怕不少企業仍有資安缺口，強化資安刻不容緩。（鄭琪芳）

