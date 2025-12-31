大同完成董事改選 美日重電接單進度樂觀

大同昨舉辦股臨會，完成董事改選，張榮華（中）續任董事長。 （大同提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕老牌家電廠大同（2371）昨日召開股臨會完成董事改選，由三立集團董事長張榮華續任董事長，並帶入多名傳媒產業人士。張榮華指出，將持續以經營媒體的理念帶領大同。展望2026年，大同仍將聚焦「電力與資訊、能源與科技、家電與地產」3大主軸。

大同雖然持續耕耘重電事業，土地資產活化也持續推進，但未來營運有頗多挑戰，包含遭工程會停權、又遭中國法院判賠新台幣131億元。昨日股臨會中有股東直言，中國是「人治」社會、「打官司浪費錢」，大同應快速撤離。對此張榮華回應，此案已委託台灣、中國律師，依照律師建議執行，力求保障公司與股東權益。

請繼續往下閱讀...

此外，大同土地資產充沛，近2年在芙蓉大樓等土地資產活化進帳的挹注下，2024年終於彌平特別盈餘公積虧損，並睽違20多年配發股利。針對後續土地資產活化進度，大同指出，大同總部地段精華、發展潛力大，期望與大同大學「共創雙贏」；基隆土地則將以股東最高利益開發，以專業團隊規劃之方案推進。

針對重電事業發展，大同總經理張松鑌指出，目前電力變壓器、馬達都已獲得北美訂單，智慧電表打入10多家日本電力公司，來自九州的訂單已排到2027年，東南亞業務拓展也順利，並正研議在東南亞如越南、印尼，或美國、墨西哥等地設立新的生產基地，以應對美國關稅的不確定性。

張榮華在今年8月接任大同董座，而後陸續帶進三立人馬，本次一般董事當選人包含張榮華、精英電腦法人代表人高明慧、盛譽資本法人代表人陸醒華、欣同投資顧問法人代表人王雅萱、欣同投資顧問法人代表人黃寶慧、欣同投資顧問法人代表人許良源，獨董當選人則為李鐘培、葉哲良、陳建成。

其中，高明慧為三立集團總經理、陸醒華為靖天集團總裁、黃寶慧曾任東森新聞雲執董、許良源為三立新聞部前經理、李鐘培為緯來電視網董事長，都是傳媒產業人士。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法