關稅干擾遠去 車商看好明年車市

〔記者楊雅民／台北報導〕2年1度台北新車暨新能源車大展今天登場，和泰車（2207）、中華車（2204）、裕日車（2227）、三陽（2206）、鴻華先進（2258）等車廠皆大秀明年重量級車款搶食訂單，車商普遍認為，明年車市少了關稅和貨物稅因素干擾，銷量可望較今年成長。

和泰汽車代理的TOYOTA在車展中發表全新純電休旅車Urban Cruiser，及啟動全新的RAV4 GR SPORT與CROWN SPORT跑旅接單，其中RAV4在車展前預接單達5000張，預期明年第1季接單量可望衝上1萬輛。

豪華車品牌LEXUS全新的IS昨正式上市，明年要導入的主力車款ES也首度亮相，捍衛豪華車龍頭地位。

中華汽車導入的三菱汽車全球戰略車款XFORCE跨界休旅車昨也正式上市，日本三菱副社長中村達夫親自飛來台灣站台；XFORCE建議售價79.9萬元起，預接單已逾2000張，預計明年全年可賣出9000輛。

三陽旗下南陽代理的HYUNDAI汽車則展出旗艦豪華休旅車Palisade Calligraphy，預計明年第2季登台，第4季則會導入國產化新車，明年年銷量可望由今年的1.9萬輛成長至2.1萬輛。

裕日車旗下NISSAN QASHQAI油電休旅車也首度亮相，預計明年第4季在台上市。裕日車總經理姚振祥表示，明年車市回歸正常化後，裕日車銷量就能恢復成長，但真正大幅成長則要等到明、後年新車上市。

鴻華先進則在車展發表首發車款「Foxtron Bria」電動車，最低入手價下殺至89.9萬元，最快在農曆春節前開始交車，展現布局電動車市場的企圖心。

