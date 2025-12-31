記憶體漲勢未歇 展碁：PC/NB明年調漲15-25％

展碁總經理林佳璋看好明年營運表現。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕記憶體價格不斷飆漲，終端產品價格調漲已成定局，宏碁集團旗下展碁（6776）總經理林佳璋表示，由於記憶體占PC與NB成本約10~20%，因記憶體價格大漲，PC與NB將在明年首季調漲價格，漲幅約在15~25%；中低階與家用市場對價格最為敏感，所受衝擊最大，買氣可能遞延，至於商用市場在剛需支撐下，對買氣影響最小。

展碁為三星電子、SanDisk、威騰電子（WD）、創見（2451）等國際記憶體品牌在台核心代理商，代理產品橫跨DRAM、NAND、企業級SSD等類別，應用於伺服器、資料中心、筆記型電腦與各類消費性裝置，目前記憶體業務營收比重從年初的6%增加至9%左右，明年中國長江存儲也將加入供貨行列。

林佳璋指出，記憶體原廠現在供貨十分有限，短期難以預估何時紓解，對於消費市場買氣恐造成衝擊，尤其低階NB及PC機種漲幅恐逾20%，短期內可能出現「想買的買不到，沒錢的買不起」，漲價與缺貨將延續到明年第2季末至第3季，屆時原廠供應狀況才可能較為明朗，明年PC和NB漲價勢不可擋。

展碁日前入主澳洲資訊通路商BLUECHIP INFOTECH，擴張夥伴經濟版圖，預計明年上半年完成整合，明年營運有望穩健成長，年營收將突破300億元大關。

