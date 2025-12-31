DDR4明年Q1傳漲5成 南亞科、華邦電受惠

DDR4明年將續呈缺貨漲價走勢，南亞科、華邦電營運受惠。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕隨著大廠專注生產AI需求的高頻寬記憶體（HBM）、退出或減少產出DDR4，帶動DDR4缺貨，價格漲勢尤其強勁；面對2026年，記憶體業者紛預期DDR4將續呈缺貨漲價走勢，有業者透露第1季合約價漲幅達5成，第2季洽談中，預估仍將續漲。業界認為，這對台廠南亞科（2408）、華邦電（2344）及拿得到貨源的記憶體模組廠皆有利，代表明年第1季記憶體將持續缺貨漲價。

南亞科月產能6萬多片，受惠DRAM市場景氣回升，今年第3季已單季轉虧為盈，10月每股稅後盈餘（EPS）0.66元，單月EPS超越第3季，第4季可望繳出顯著獲利佳績，明年營運也看好。南亞科預計1月19日召開法說會，屆時將公布第4季財報與營運展望。

南亞科今年Q4毛利率優於Q3

南亞科第3季DRAM平均價格季增4成多，第4季漲幅也不相上下，該公司對第4季營運把握度更高，預期毛利率與獲利會比第3季好，明年也會是很不錯的一年，主要感受到客戶對長單需求熱絡，尤其DDR4供需缺口大，DDR4占南亞科產能比重超過一半。

華邦電明年營收挑戰千億

華邦電對明年展望也抱持樂觀看法，營收將挑戰千億元大關，主要受惠於DRAM／NAND等記憶體產品出現結構性短缺，帶動DDR4／DDR3漲價，DDR4漲勢尤其強勁，該公司已啟動355億元投資擴產，高雄廠DRAM月產能將提升至2.4~2.5萬片，並導入16奈米製程，8Gb DDR4／LPDDR4產品預計明年量產；台中相關Flash擴產目標將增加產能20%。

南亞科昨天盤中股價攻上200元新天價，終場收在194.5元也創下收盤新高價，成交量逾15萬張，外資賣超6299張、投信買超2.37萬張；華邦電股價收83.7元、漲幅8.84%，創25年半新高價，成交量40.33萬張，外資大買8萬張以上、投信與自營商各買超逾5500張。記憶體模組廠凌航（3135）、宇瞻（8271）則收漲停。

