直球反駁台灣病 央行投書《經濟學人》

〔記者陳梅英／台北報導〕針對《經濟學人》日前發表〈台灣榮景的潛藏風險〉一文，指稱台灣央行刻意壓低新台幣匯率，推升房價並引發金融風險、形成「台灣病」。中央銀行官員近日致函該刊，逐一澄清相關論點，強調文中多項推論與台灣實際經濟與金融運作情況不符。

央行指出，自一九八九年實施管理浮動匯率制度以來，僅於必要時進場調節匯市，維持新台幣匯率動態穩定，未刻意壓低匯率；長期觀察，新台幣匯率呈雙向波動且趨勢走升，與「高度低估」說法不符。

針對該文引用大麥克指數推論匯率失真。央行強調，購買力平價（PPP）並非衡量均衡匯率的工具，世界銀行、OECD及國際比較計畫（ICP）均指出，PPP僅用於比較各國物價水準，不宜用來判斷匯率高低，更不適合以單一商品推論整體匯率。

另對於央行受出口商遊說、藉壓低匯率維持出口競爭力的指控。央行表示，金融自由化後，外匯市場參與者眾多，新台幣匯率由市場供需決定，央行不可能、也不會針對特定產業操作匯率，匯率政策亦非產業政策工具。

央行指出，當前匯率主要受金融帳交易影響，與經常帳關聯性已顯著降低；台灣長期經常帳順差，主因人口老化、投資動能不足，形成高儲蓄、低投資的結構性問題；二〇一八年美中貿易衝突後，貿易順差擴大則與全球供應鏈重組及高科技產業競爭力提升有關，匯率非關鍵因素。

央行說明，外匯存底增加原因除匯市調節外，亦來自投資收益；在外資高度參與台股、資金進出頻繁及地緣政治風險升高下，充裕外匯存底有助於維持金融與匯率穩定。國內利率偏低則反映通膨長期溫和，房價成因複雜，利率僅是其一；央行已多次調整選擇性信用管制，房市交易與價格漲勢已趨緩。

央行也澄清，壽險業幣別錯配源於國內長天期投資工具不足，與央行外匯SWAP無關；盈餘繳庫亦非法定目標。央行強調，匯率政策以金融穩定為核心，盼藉此釐清外界對台灣經濟結構與韌性的誤解。

