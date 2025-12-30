財經青紅燈》台積電當然要漲價

台積電將調漲先進製程報價，其實這對台積電來說，是必然要做的事。（路透資料照）

昨天媒體用斗大標題說台積電（2330）將調漲先進製程報價，其實這對台積電來說，是必然要做的事，台積電現在毛利率在59%上下，看似合理，但真的是委屈它了。

為什麼說台積電委屈？台積電現在主要客戶是輝達、超微、蘋果這些國際大廠，很多像輝達是沒有廠的IC設計公司，他們不用投入大量資本蓋廠，最大的成本是人，景氣不好時，他們可以裁員，但台積電在景氣不好時，可以拆掉每座價值新台幣數千億元的晶圓廠嗎？

台積電不僅是資本密集，也是技術密集的公司，資本密集是一年資本支出超過新台幣1兆元，台積電目前幾十座晶圓廠，是多少年累積下來的成果，光是2024年折舊金額就達6500億元以上，而輝達一年折舊金額也不過500多億台幣。

再說技術密集，輝達設計出晶片，但也要能生產，這是台積電最厲害的地方，每次黃仁勳讚嘆台積電的地方，莫過於先進製程的製造與生產效率，說台積電使命必達也不為過，且台積電每年研發費用高達2000億元，說台積電只是製造業，顯然不清楚它投資多少時間跟金錢在研發上。

韓國SK海力士、三星因為AI伺服器所需的HBM（高頻寬記憶體）短缺，其記憶體業務毛利率竟然超過60%，超車台積電，但同樣供不應求，AI晶片只有台積電獨家生產，三星的晶圓代工現在完全不是台積電對手，就知道台積電先進製程的厲害，但台積電毛利率卻比生產記憶體的廠商還低，當然漲價有理。

輝達的毛利率超過73%，台積電先進製程漲價5%~10%，對輝達影響不大，但對台積電卻意義重大，台積電砸大錢在生產成本高的美國建廠，卻還要被川普說三道四，只有漲價，才能凸顯台積電不是廉價的「打工仔」，而是晶片生產真正的霸主！（陳永吉）

