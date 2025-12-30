強化失智防禦 南山人壽推出神隊友保單

南山人壽推出全新保單「南山人壽幸福憶百健康終身保險」，是我國市場上首張可給付輕度及中重度失智保險金的終身失智險。（南山人壽提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕全球每3秒就有一個人正在遺失記憶。依據國際失智症協會（ADI）2019年調查，95%的受訪民眾認為自己一生中應會罹患失智，且78%的受訪民眾擔心自己會突然有一天就不復記憶。為了讓國人能成功守護自己的記憶，南山人壽推出全新保單「南山人壽幸福憶百健康終身保險」，是我國市場上首張可給付輕度及中重度失智保險金的終身失智險，希望協助保戶強化失智防禦力。

「南山人壽幸福憶百健康終身保險」有四大特色，一是「輕度失智保險金」一次性給付（且給付後契約不終止），若保戶不幸確診保單條款約定之「認知功能障礙初期」，可減輕保戶在失智初期診斷病因及用藥之花費，在第二保單年度後即可依保險金額的5%（第一保單年度為年繳應繳保險費的5%）給付「輕度失智保險金」。

二是「中重度失智保險金」一次性給付（給付後契約終止）。有別於長期照顧險在被保險人確診中重度失智後，採分期給付長照保險金，「南山人壽幸福憶百健康終身保險」的被保險人，在確定符合保單條款約定之認知功能障礙且於免責期間屆滿時仍生存且持續符合時（必須是第二保單年度後），將依保險金額給付一次性的「中重度失智保險金」，可讓失智者家庭有更寬裕的資金進行後續治療或照護，降低失智對家庭的經濟衝擊。

三是若被保險人罹患中重度失智前即不幸身故，至少依年繳保險費總和的1.06倍，給付身故保險金，讓保費有去有回。

四是被保險人保險年齡達100歲時仍生存，且契約仍有效，亦可拿回年繳保險費總和1.06倍的祝壽保險金，同樣確保保費有去有回，符合百歲人生的需求。

