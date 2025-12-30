新股掛牌速報》富田布局3大新藍海 明年營運拚成長3成

富田電機預計明年一月底完成掛牌上市。圖為富田董事長張金峰。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕富田電機（4590）預計明年一月底完成掛牌上市，除持續鎖定電動載具動力系統外，也看好無人載具、機器狗與機器人關節模組，目前已取得北美2家客戶無人機相關訂單，法人預期今年是營運谷底，明年營收可年增超過30%，毛利率也會有顯著成長。

富田是北美電動車龍頭在北美的馬達供應商，近年與日系車廠合作開發七合一動力系統已於2023年量產，並切入國內物流車、電動巴士動力系統。富田董事長張金鋒強調，不論傳統馬達或電動車動力系統領域布局都不會停止，未來偏重與日系車廠合作。

富田有許多新品都聚焦高毛利產品，包括機器人、機器狗關節模組與無人載具動力系統發展，去年富田成立「小型化事業部」，一年開發出15款標準型無人機馬達，今年相關營收比重未達1%，但看好商用、農用無人機發展，投資2500萬元，打造一條國內最大無人機馬達生產專線，年產量達30至40萬顆，明年中投產。而應用在航太領域的無人機屬於更高毛利，已接到北美2家業者訂單，估小型化事業明年營收占比可超過10%，支撐整體毛利向上成長。

