熱門股》明辦法說會 富喬大漲暖身

2025/12/30 05:30

富喬獲得外資與投信青睞，昨股價一度漲停來到101.5元，再創掛牌天價。（取自官網）富喬獲得外資與投信青睞，昨股價一度漲停來到101.5元，再創掛牌天價。（取自官網）

中國銅箔基板龍頭建滔本月二度發出漲價通知，主要因應銅價暴漲以及玻纖布供應吃緊，台廠富喬（1815）獲得外資與投信青睞，昨股價一度漲停來到101.5元，再創掛牌天價，終場收在98.8元，成交量逾17.1萬張。

富喬明天將召開法說會，吸引大批法人報名，屆時該公司將對市況與擴產情況、明年展望做出最新說明。

高階玻纖布供應吃緊，外資近5個交易日狂買富喬7.27萬張、投信買超9602張，富喬已從傳統玻纖布轉型至高階且高毛利的低損耗（Low Dk/Low Df）產品，轉型成效今年開始顯現，11月合併營收創歷史新高，累積前11月合併營收年增達45.01%。

富喬針對AI伺服器所需的關鍵高階材料Low Dk已量產，800G交換器及M8高階銅箔基板所需之世代Low Dk產品也通過客戶認證，預計Low Dk先進製程產能比重有望倍增，到本季可提升至50%以上，有助獲利表現。（記者卓怡君）

