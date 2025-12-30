斥資百億 統一新市物流園區啟用

統一集團董事長羅智先（右）表示，新市物流園區是集團第1個24小時全天候、全溫層營運的智慧物流園區。（記者楊雅民攝）

全台4大物流園區2029年全部上線

〔記者楊雅民／台北報導〕統一（1216）集團耗時近4年，斥資百億元打造的新市物流園區昨天正式啟用，統一集團董事長羅智先表示，這是集團第一個24小時全天候、全溫層營運的智慧物流園區，「是一個新的機會、也是新的挑戰」。

羅智先表示，新市物流園區啟用後，集團北部和中部的物流園區將陸續啟動，2026年將啟用第二座台中港物流園區；第三座桃園民豐物流園區預計2028年啟用；投資金額最高達235億元的桃園航空城物流園區，規劃於2029年投入營運，完成全台物流布局。

請繼續往下閱讀...

羅智先指出，未來物流肯定越來越重要，但牽涉到人力供應會越來越緊張；新市物流園區結合常溫、冷藏、冷凍等全溫層物流，並導入AS/RS自動倉儲系統、自動導引車（AGV）等多項智慧物流和自動化設備。

除了集團物流公司包含捷盟行銷、統昶行銷、大智通、統一速達、捷盛運輸、統一精工及統流開發進駐園區，建構一站式物流服務體系外，亦對外開放「NX台灣國際物流」於園區內設立台南NEXT1倉庫，提供南部客戶國際化物流服務。

關閉多家家樂福 整體營收未減

至於家樂福今年關了不少店，主要是因為租約到期房東有新的規劃，但整體營收並沒有減少，他直言「過去所謂的門市配置，很多是不是我們自己過於一廂情願？」他還說，台灣現在1人1戶的家庭占了3分之1，當只有1個人時，需不需要去量販店？因此要展什麼樣子的店，現階段要重新思考一下。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法