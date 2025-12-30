中國瑞幸咖啡登台 路易莎︰沒有任何勝算

中國瑞幸咖啡傳出要進軍台灣，路易莎董事長黃銘賢直言，「瑞幸咖啡在做我們20年前做的事情，進來台灣市場會非常辛苦。」（路易莎提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕被喻為「星巴克殺手」的中國瑞幸咖啡日前傳出將進軍台灣引起軒然大波，本土咖啡連鎖店龍頭路易莎（2758）董事長黃銘賢直言，瑞幸咖啡在做路易莎20年前做的事情，進來台灣市場會非常辛苦，「沒有任何勝算。」

買1送1 還是比超商咖啡貴

黃銘賢表示，台灣咖啡市場從早期的星巴克、壹咖啡、85°C到路易莎，皆是以街邊店崛起的營運型態，但此經營模式因超商現煮咖啡快速竄起而進入紅海競爭。

黃銘賢說，當年7-ELEVEN全台分店快速導入CITY CAFE現煮咖啡，常常一覺醒來，就被CITY CAFE包圍，「1家店多了10幾個競爭對手」，且當時超商咖啡1杯只要20多元，造成多數平價連鎖咖啡店在短時間內全面潰散。

黃銘賢認為，瑞幸咖啡來台灣，「買1送1還是比超商咖啡貴」，不論在價格、據點密集度或寄杯文化，都難以和連鎖超商抗衡，且瑞幸是中國品牌，也難以進入公家機關、校園及高科技園區等高人流場域。能選擇的多半是經營難度最高的街邊店，瑞幸選了競爭對手最多的市場，又只能開最難經營的店型，發展會很辛苦。

中國品牌 街邊店競爭激烈

瑞幸咖啡來台原本首家店直接要開在星巴克旁邊，外界解讀衝著星巴克來，台灣星巴克母公司統一集團董事長羅智先說，「我不覺得它衝著我們」，在中國像瑞幸咖啡這樣做得很成功的體系，至少也有三、四家。可是它的故事比較傳奇，曾經差一點要消失，現在重生又居然活得那麼好，所以大家會比較容易把它跟星巴克放在一起比。

羅智先表示，其實各家咖啡品牌都有各自的經營之道，市場上有多一些選擇、或者多一些比較，「我們也可以藉著同業來檢視一下，自己的定位是不是很清楚，是不是還守在原來的初衷，我個人是滿歡迎的。」

