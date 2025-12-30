製造業最低工資補貼 每人最高5460元

因應最低工資調升及美國關稅衝擊，營業額減少10%以上的製造業者，可申請最低工資補貼。（中央社資料照）

〔記者李靚慧、廖家寧／台北報導〕明年最低工資月薪將調至二萬九五〇〇元，為避免製造業受美國關稅衝擊，影響勞工就業穩定，勞動部委託經濟部產發署辦理「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」，針對營業額減少十％以上的製造業者，提供全職員工每人每月補貼九一〇元、部分工時員工四八〇元，最多補貼六個月，等於全職員工每人補貼上限五四六〇元、部分工時上限二八八〇元，明年一月十五日起開始申請。

根據補貼辦法，製造業營業額今年五及六月至明年三及四月的任一期（兩個月），較前一年度同期減少十％以上，最多給予明年一至六月的薪資補貼；有製造業稅籍且依法辦理商業登記等業者，可提出申請。

勞動部指出，本次補貼鎖定製造業，包含參加就業保險勞工、逾六十五歲已領勞保給付勞工，以及參加勞保或僅參加職災保險的外籍移工，依據申請補助月份最後一日，勞保或職災保險投保「最低工資投保級距」內的勞工人數，採取定額補貼。

