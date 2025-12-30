景氣續亮黃紅燈 距熱絡紅燈只差一步

最近一年國發會景氣燈號表

〔記者吳欣恬／台北報導〕受惠AI需求強勁，加上年底旺季效應，十一月景氣對策信號綜合判斷分數較上月增加兩分，燈號續呈黃紅燈，距離代表景氣熱絡的紅燈只差一步。國發會表示，AI剛性需求延續，接下來能否轉為紅燈，關鍵在民眾信心部分。

出口、台股表現正向 消費信心是觀察重點

國發會發布十一月景氣對策信號綜合判斷分數為三十七分，較上月增加兩分，續呈黃紅燈。九項構成項目中，批發、零售及餐飲業營業額轉紅燈，製造業營業氣候測驗點轉呈黃藍燈，各增一分；其餘七項燈號維持不變。

國發會經發處長陳美菊說明，十一月景氣燈號綜合判斷分數三十七分，已是黃紅燈上緣，只要增加一分就可變紅燈。陳美菊表示，十二月從訂單看進出口表現應該不錯，加上股市創高有助提振民眾信心，年底作帳行情則有助支撐景氣，整體表現偏正向，接下來就看民眾消費信心，這部分受金融市場影響較大。

展望未來，陳美菊說，一旦美國對等關稅宣布，短期可能影響信心，但AI已是剛性需求，世界半導體貿易統計組織（WSTS）預測，明年半導體銷售成長二十六．三％；雲端服務大廠也預期明年整體資本支出較今年增加四成，顯示AI硬需求還是在。

至於傳產復甦情況，陳美菊表示，要看中國是否制止削價競爭；台灣傳產具一定優勢，已有部分傳產搭上AI熱潮恢復獲利動能，紡織業也在轉型，加上歐洲對中國低價傾銷開始反制，傳產業者信心升高，但轉型升級需要時間，能否順利復甦仍待觀察。

