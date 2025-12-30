羅唯仁「不該帶走」的機密 傳在住所搜出

台積電前資深副總羅唯仁從台積電「帶走不該帶」的機密資料，恐鐵證如山違反「國家安全法」。（資料照）

涉及台積電研發中先進製程技術

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體業近日傳出，檢調十一月底前往台積電前資深副總羅唯仁的住所搜索，帶走資料中，發現確有大批台積電研發中的先進製程技術機密資料，也就是他從台積電「帶走不該帶」的機密資料，恐鐵證如山違反「國家安全法」。

在英特爾續高壓管理 內部反彈

業界也傳出，羅唯仁過去在台積電對待部屬嚴厲，轉赴英特爾後，也持續採取高壓管理模式，令英特爾內部反彈。業界議論，美國工作文化迥異於台灣，羅若不調整管理風格，恐難在英特爾久待。

請繼續往下閱讀...

七十五歲的羅唯仁於七月底從台積電退休，十月底就傳出回鍋老東家英特爾擔任副總，震驚業界。台積電十一月二十五日打破沉默，宣布對羅提起違反聘僱合約、競業禁止及營業秘密法等訴訟；除了在智慧財產及商業法院提告外，台積電也針對民事違約等求償案，對羅唯仁提起聲請定暫時狀態的處分。

台灣高檢署智慧財產檢察分署則以涉嫌違反「國家安全法」將羅列為被告偵辦，並於十一月底前往羅的北市、竹北居所搜索，查扣電腦、隨身碟等。法院也核准扣押其股票、不動產，業界估計總價值至少超過二十億元。

業界認違反國安法 恐鐵證如山

半導體業傳出，檢調單位十一月底搜索羅唯仁居所時，除查扣電腦、隨身碟外，還查扣多箱資料，其中有大批資料確實是台積電研發中的先進製程技術機密資料，也就是他確從台積電帶走不該帶的機密資料，違反國安法恐是鐵證如山。業界議論，羅唯仁擁有美國籍，又已定居美國，未來相關單位若傳喚他到案說明而未到案，後續可能遭拘提並被通緝。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法