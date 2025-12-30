歐、墨、東南亞 分祭重稅擋傾銷

中國低價商品大舉湧入歐洲與東南亞，各國紛紛仿效川普祭出關稅措施，以保護自家市場。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普的關稅政策及中國的產能過剩，正對全球貿易造成嚴重衝擊。被擋在美國市場之外的中國低價商品，大舉湧入歐洲與東南亞，各國紛紛仿效川普祭出關稅措施，以保護自家市場；與此同時，各國對中國祭出的反傾銷與反補貼調查也激增。

美國財政部長貝森特先前指出，由於全球無法消化中國過剩產能，其他國家也將提高對中國出口商品的關稅；事實證明，他的預測正逐步成真。

墨西哥宣布自明年一月起，針對約一四〇〇項、主要來自中國的商品關稅上調至最高五十％。越南則從今年七月起提高中國進口鋼鐵的關稅；今年截至十一月，中國向越南出口的商品較去年同期增加二十三％。

今年前十一月數據顯示，中國對美出口商品較去年同期減少十九％，但對歐盟與東協的出口分別成長八％和十四％。儘管面臨川普關稅的衝擊，中國今年的貿易順差可望首次突破一兆美元。

中國正以低價策略主導全球市場，中國製乘用車出口至歐盟的單價，兩年內下跌九％，出口數量卻大增五十％；此外，中國的鋼鐵、電子零組件、太陽能板等價格全面下滑，使整體出口價格下降十七％。這些降價背後有中國政府龐大的補貼措施支撐，美國一家智庫分析，中國對產業的補貼約占GDP（國內生產毛額）的五％，是美國或日本的十倍。

尤有甚者，中國新能源汽車（純電動車和油電混合車）的產能估將達三六〇〇萬輛，是國內市場需求的二倍，過剩產能則向歐盟和東南亞傾銷。歐盟與加拿大已以違反世貿組織（WTO）規則為由，對中國製電動車提高關稅，印尼等國家也正考慮採取類似措施。

法國總統馬克宏先前表示，若北京當局未對此做出回應，歐洲未來幾個月將被迫採取強硬措施，例如加徵關稅。

WTO數據顯示，今年上半年，各國對中國商品啟動反傾銷和反補貼調查共七十九件，從二〇二一到二〇二三年上半年，這類案件維持在二十至三十件，但到了二〇二四年上半年，這類案件激增至一二五件。

