〈財經週報-台股熱點〉封測廠明年展望樂觀 股價帶量噴漲

半導體封測廠前三季營收與EPS

記者洪友芳／專題報導

隨著AI需求湧現，加上記憶體火熱，地緣政治帶動美系客戶訂單湧入台灣封測業。封測業展望明年，包括日月光投控（3711）、力成（6239）、京元電（2449）、欣銓（3264）、矽格（6257）、華泰（2329）等封測廠，皆預期將是樂觀成長的一年，帶動多檔個股近期股價表現亮眼。

台積電（2330）先進封裝產能供不應求，CoWoS產能外溢到日月光，旗下日月光半導體與矽品也持續擴產中，日月光投控預期2026年先進封裝營收將攀升逾26億美元，年增超過六成，先進封裝將成為帶動公司成長主軸。

力成今年資本支出由年初預估的150億元提升至190億元，2026年預計將大幅增加至400億元以上，主要是擴充FOPLP（面板級扇出型封裝）產能。目前FOPLP月產能約6至7千片，已全被客戶預訂，明年將大力擴產，估計2027年FOPLP將對營運有顯著貢獻。

京元電受惠輝達等主要客戶對AI晶片需求熱絡，測試產能供不應求，該公司上週五召開董事會，通過2026年資本支出金額為393.72億元，續創歷史新高，主要為配合營運需要續擴增AI測試產能。矽格董事會日前也通過明年資本支出預算為59.3億元，轉投資台星科（3265）也已公布2026年資本支出預算為56.5億元，共計達115.8億元，年增48.5%，展望後續營運，矽格預估明年第一季可望淡季不淡，全年營運成長動能來自AI、光通訊、HPC訂單貢獻。

欣銓持續強化產能與技術布局，日前公告向台灣愛德萬採購生產機器設備金額7.03億元，將擴增湖口廠產能，業界傳出是來自美系客戶麥威爾（Marvell）訂單，市場看好欣銓2026年營運將可望雙位數成長。展望營運，欣銓對明年抱持審慎樂觀態度，第一季將淡季不淡。龍潭廠新廠房已完成，正爭取與大客戶合作。

老牌封測股華泰受惠記憶體需求上揚、價格上漲，主要客戶委託NAND快閃記憶體、DDR4及DDR5封測代工訂單增加，加上AI伺服器代工也增多，帶動華泰產能利用率在高檔水準，儘管第四季營運會較上季稍降，但明年展望樂觀。

