〈財經週報-台股熱點〉美封殺大疆 軍工股概念股火力全開

軍工股概念股前三季營收與EPS

記者王憶紅／專題報導

受到美國電信監管機構將總部位於中國深圳的全球最大無人機製造商大疆，列入被認定對美國國家安全構成「不可接受風險」的公司名單消息帶動，軍工股上週重拾市場青睞。不過，累計一週股價表現，漲跌互見，其中邑錡（7402）、龍德（6753）、長榮航太（2645）、雷虎（8033）上漲，漲幅分別為9.09%、4.48%、2.43%、1.04%、而漢翔（2634）、台船（2208）則下跌，週跌幅分別為0.39%、1.23%。

兆豐投顧專業副總黃國偉表示，軍工股在政策做多下，產業中長期看好無虞，但短線朝野爭執不下，預算難產，形成干擾，但可趁勢逢低佈局。

請繼續往下閱讀...

法人指出，國防部盤點2026-2032年特別預算，有望達7,000億元，若加上多項編列於年度預算大型專案，預期2026-2032年，台灣國防支出用於大型軍備採購額將達1.3兆元。其中，無人機佔比32%、國艦國造24%、飛彈24%，因此無人機、造船將是台廠主要受惠領域。

雷虎2025年9月取得美國Blue UAS認證的Overkill FPV（自殺無人機），獲得美國「無人機優勢計畫」（DDP）入場門票。而雷虎11月自結稅後虧損0.12億元，每股虧損0.08元，前3季稅後盈餘1.11億元，年增1.7倍，每股稅後盈餘0.73元。

龍德造船指出，在國艦國造政策下，政府積極建立國內生產能量，未來10年造船市場，將供不應求，公司明年營運展望樂觀，將較今年成長。龍德造船目前在手新造船訂單金額144億元，尚待執行金額約67億元。

龍德深耕無人船研發已逾6年，無人船大致可分為載台、遙導控、酬載（Payload）三大關鍵，而龍德已完成載台、搖導控能力，而二年前取得中科院快奇專案合約3艘無人船，在中科院負責酬載下，今年8月完成作戰測評，未來可以依客戶需求建造無人船，除會積極爭取海軍與海巡署客戶相關水上無人船建造案，且水下無人載具也在研發中，預計2026年完成海測。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法