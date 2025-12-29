〈財經週報-投資觀點〉2026展望：AI續強、政策寬鬆兩大利多 紅包行情助攻台股

台股2026年「紅包行情」，預期將再帶來一波強勁表現，代工、封測、散熱、電源產業等AI供應鏈長線不變的趨勢明確。（彭博）

■羅壯豪

進入2026年，市場關鍵仍是「AI需求持續強勁」與「資金面政策寬鬆延續」兩大利多並行。自2023年以來，AI應用從企業到消費端快速滲透，供應鏈投資熱度未歇；2025年底美國聯準會（Fed）連3次降息，在政策環境維持寬鬆之下，股市風險偏好可望維持在相對高檔。展望後市，建議投資人聚焦市場資金動向，避免僅以股價絕對值為依據，應回歸企業獲利與產業趨勢，並維持紀律操作，才能在資金與題材共振下穩健布局。

龍頭股拉回 反而是買進時點

接續2025年底「作夢行情」，2026年初台股獨有的「紅包行情」預期將再帶來一波強勁表現；然而，回顧2025年10月，台股指數創下歷史新高，但多數個股下跌，呈現AI產業強勢帶動的M型市況，提醒投資人勿被指數遮蔽股市真實面，把握基本面相對優異的AI相關族群，以企業獲利、本益比為觀察重點，遇到龍頭股拉回，反而是相對安全的買進時點。

請繼續往下閱讀...

相較於2025年，2026年台股主要壓力來自加權指數處於較高位階，而AI需求的成長與政策寬鬆態勢則更趨穩定，使市場仍具支撐力。AI供應鏈（代工、封測、散熱、電源產業等）長線不變的趨勢相對明確，風險偏好的投資人可集中於AI族群，而偏中立或保守的投資人，則建議以AI、電子股為核心，輔以金融股的穩健獲利，作為投資組合的波動緩衝，建立攻守兼備的操作策略。

展望2026年，建議投資人一方面把握AI動能與政策寬鬆的雙重優勢，另一方面透過分散風險應對高位階的波動環境，不論是透過券商複委託布局海外市場，提升投資組合韌性，或以股債配置作為抗震型防禦策略，關鍵在於紀律投資與風險管理，才能在變化快速的金融市場中掌握優勢。

（作者為國泰證券發言人資深副總）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法