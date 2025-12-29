〈財經週報-投資觀點〉台股全年以「微笑曲線」走向32,000點 投資採「金馬選股術」

台灣ETF市場持續成長，金馬選股術可望掌握中長期成長趨勢。（路透）

■陶治瑋

台股2025年歷經美國關稅政策干擾、AI題材推升後呈現高檔震盪整理，市場情緒在通膨、利率與科技投資回報之間拉鋸。在台灣超額儲蓄將達5.1兆元、ETF市場持續成長、貨幣型基金資金釋出，以及企業獲利穩健成長等多項利多支撐下，台股有機會走出「微笑曲線」行情，2026年全年高點可望來到32,000點，樂觀情境下不排除挑戰34,000點。

從全球市場來看，美股科技巨頭資本支出規模持續放大，但投資回報率面臨考驗，加上市場本益比仍高於歷史平均，須留意估值修正與槓桿過熱風險。不過，隨聯準會（Fed）貨幣政策逐步朝中性利率靠攏，全球主要央行緩步降息，資金環境中期仍有利於風險性資產的佈局。

央行緩步降息 有利佈局風險性資產

就台股資金面而言，市場預估2026年台灣超額儲蓄將達5.1兆元，定存利率偏低，資金可望持續流向股市與ETF市場；同時，主動式ETF加入、當沖與融資交易佔比仍有成長空間，將進一步強化市場流動性與動能。

再看台股基本面，2026年上市櫃企業整體獲利年增率上看20%，預估將達5.3兆元水準。其中，電子股受惠AI伺服器、雲端建置與Edge AI需求持續成長，獲利年增率可望達22%；金融股在股匯債市回溫、投資收益改善帶動下，獲利年增約7%；傳產與原物料族群則可望受惠政策支撐與降息環境，逐步走出谷底，獲利年增上看20%。在產業輪動架構下，電子、金融與傳產原物料皆具表現空間。

投資人可聚焦政府國防、半導體及ETF等主題族群

投資策略上，提出「金馬選股術（Golden HORSE）」，建議投資人可聚焦政府國防（Government Defense）、高速傳輸與高頻寬記憶體（HBM）、雲端與AI供應鏈（OpenAI）、機器人與自駕車（Robot & Robotaxi）、原物料（Raw Materials）、半導體（Semiconductor）、電力能源（Electricity & Power）及ETF等主題族群，掌握中長期成長趨勢。

2026年台股可望走出關稅與匯率干擾陰霾，第一季公司現金股利與GTC AI題材加持，股市偏多，可抱股過年；上半年年中具備逢低布局條件；下半年隨AI新品推出、降息效應逐步發酵，股市有機會於第四季出現全年高點。整體而言，建議投資策略採取「股債均衡配置＋主題投資」，以因應市場波動，同時掌握結構性成長機會。

（作者為富邦投顧個業服務部副總經理）

