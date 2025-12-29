〈財經週報-投資趨勢〉三大方向引領AI浪潮下的投資新視角

投資人可從核心技術、總體經濟等三個角度，布局AI投資策略。（路透）

■王陶沙

AI人工智慧不再只是科技突破，更是一場深刻的社會與經濟變革。其影響力前所未有，從科技研究起步，逐步滲透至生活、商業運作、甚至改變就業前景，促使人們重新審視互動方式、如何保持競爭力，以及企業如何在新時代中生存與發展。在這股巨浪中，投資人可從三個角度布局AI投資策略。

一、核心技術：AI產業的基石

AI核心技術涵蓋半導體、晶片設計、運算架構、與雲端基礎設施等領域，是為整個產業的根基，相關企業在價值鏈中擁有不可替代的地位。AI運算需求極高，晶片與伺服器更是不可或缺。雖然半導體屬周期性產業，市場普遍認同這些企業的增長潛力，其長期趨勢有望持續向上，惟需注意短期波動。

值得注意的是，在AI生態中，硬體的重要性甚至超越軟體。AI屬數據驅動的技術，若缺乏強大的硬體基礎，軟體再強也難以落地。因此，硬體類企業更具防禦性。投資人應關注具備技術壟斷地位、現金流穩健、負債結構健康的企業。AI投資需要大量資本支出，企業財務韌性至關重要。

二、總體經濟：資源與能源的結構性機會

AI不僅改變科技產業，亦重塑全球總體經濟結構。巨額資本支出推動數據中心建設，帶來龐大原物料需求，尤其是金屬與能源。以金屬為例，銅是電動車、再生能源、AI基礎設施的必需品，需求大幅增長，但供應增速有限，甚至因礦山老化而下降，形成需求線性增長及供應瓶頸的結構性缺口。黃金在通膨壓力與地緣政治風險下，持續受到投資人青睞。值得注意的是，銅金比率近年跌至三十年低位，顯示市場對經濟前景仍存疑慮，但也意味銅具備補漲空間。

回顧2022年全球股市普遍下跌時，大宗商品類資產卻能維持正回報，顯示其防禦性能應對市場動盪。隨著AI發展驅動資本支出與能源需求持續上升，大宗商品市場或迎來新一輪超級周期。

三、科技業：低相關性與新興機遇

中國AI技術發展，掀起「DeepSeek時刻」，且明顯具備成本優勢。此外，美國的ChatGPT與中國的開源模型，分別針對不同客群與需求。例如，企業偏好成熟商業化解決方案，而學術界與開發者則青睞低成本、高推理能力的開源模型。

中國股市正孕育新商業模式與高階科技企業，AI將成為增長引擎。更重要的是，中國與美國股市相關性低，為全球化的投資組合提供分散風險效果。在地緣政治風險逐步緩和、中國經濟持穩的背景下，中國AI相關企業值得重新評估。

整體而言，AI不僅是一場科技變革，更重塑總體經濟與全球資本市場。投資人若想掌握這個產業的機會，需從技術、總體經濟、地緣政治三個角度進行評估，構建能穿越周期的投資組合。面對這場前所未有的變革，具備前瞻思維與靈活策略，才能在AI時代中掌握主導權。

（作者為富達國際基金經理）

