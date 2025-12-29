〈財經週報-國際展望〉聯準會連三降息後的下一步？

聯準會於12月份再一次降息，支撐了股市，並推動短期美國國庫券殖利率走低。（法新社）

■王昱如

美國聯準會（Fed）對降息的態度比預期的更寬鬆，已為2026年的固定收益市場創造具意義的格局。隨著對美國勞動市場轉弱引發的擔憂升溫，超過了對通膨黏性仍強的顧慮，促使聯準會於12月份再一次降息；風險性市場對此的整體解讀是，當局比預期的更鴿派，廣泛支撐了股市，並推動短期美國國庫券殖利率走低。

更重要的是，聯準會主席鮑爾認為，當局現已採取足夠行動以支持勞動市場面臨的威脅，而利率也處於夠高的水準以繼續抑制物價上漲壓力。此一表述也可解讀為，聯準會安於在當前水準暫停升息，並靜觀經濟將如何表現。

請繼續往下閱讀...

聯邦公開市場委員會（FOMC）成員多數支持本次的降息決定，但在12位與會理事中，有3位投反對票，分別是主張降息兩碼的米蘭，以及支持維持利率不變的芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比和堪薩斯城聯邦準備銀行總裁施密德。出現分歧是意料之中的事，儘管反對票數低於部分預期，但這次仍然是自2019年以來FOMC成員間意見分歧最大的一次。

鷹派vs.鴿派

只要聯準會在實現雙重政策目標時，風險平衡存在相互矛盾的局面，預期成員們對未來貨幣政策走向的看法分歧就會持續。

值得留意的是，FOMC這次為未來的決策保留了彈性，指出未來調整的幅度與時點將取決於最新數據、前景與風險的再評估。同時認為現在的短期利率水準「處於中性利率估計值的廣泛區間內」，並強調未來若要進一步降息，需要同時出現勞動市場明顯轉弱與失業率走高。

無論這樣的情況是否會發生及其程度如何，目前的基本預測是，FOMC在2026年將再降息0.25%一次，且如果新任的主席立場鴿派並施加下調壓力，那麼整年可能會有更多次降息。鮑爾將於明年5月卸任，美國總統川普的經濟顧問、向來以鴿派立場著稱的哈塞特被視為熱門的接班人選。最終人選預計將在明年初公布，這一消息可能會對利率市場產生廣泛影響。

對市場的影響

在聯準會會議之後，短期美國國庫券殖利率跟隨政策利率走低，當局宣布立即開始買入短期國庫券以管理市場流動性亦提供了助力，但10年和30年期長債殖利率普遍上升。

推升長債殖利率的因素，包括較高的經濟增長預期，以及對財政過度擴張和債務持續性的擔憂升溫等，但由於市場在定價時已經反映這些因素，意味著長債殖利率最壞的時期大致已成過去。隨著政策利率下調，長期債券的利差收益潛力將有所改善，並可望因此支持長債的表現。

（作者為路博邁投信投資長）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法