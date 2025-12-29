〈財經週報-看盤焦點〉企業成長動能、AI題材 台股再刷新高

台股盤中高檔狹幅震盪，在銅概念股與PCB族群漲勢帶動，創新高紀錄。（彭博）

■蕭惠中

受惠美股強勢帶動，26日台股以28,443點開出，盤中高檔狹幅震盪，全場在權值股表態支撐，加上銅概念股與PCB族群漲勢帶動，終場上漲184.04點，收在28556.02點，再刷新高收盤紀錄，成交量4,433.61億元。週線收紅。

權值股表態支撐 銅概念股跟漲

AI熱潮將跨入第4年，預期AI基礎設施需求在算力擴充下有望延續，加上受惠中美同步擴張，預期半導體、晶片製造及伺服器仍有表現。

台股距離2025年封關僅剩4個交易日，26日再刷新高。在消息面，在美股再傳佳音，主要美股指多齊步走高，其中道瓊工業指數、標準普爾500指數24日雙雙登上歷史收盤新高，美股記憶體概念股強勢表現推升費城半導體指數，多頭氣氛點燃年底傳統聖誕行情。

另一方面，台股在美科技結盟、記憶體需求增溫、美股創新高，以及美國CES 2026展即將開展所帶動的樂觀預期等利多因素帶動下，動能持續增溫。

農曆年後 不排除出現合理健康修正

展望2026年，挾AI題材領軍的台股基本面，有望在正向展望撐盤下持續輪動，台股大架構看多。但考慮到第一到第二季營收淡季，不排除農曆年後出現合理健康修正，屆時短線可能需審慎看待，中長期在AI需求強勁、企業獲利持續成長，趨勢仍樂觀。

回到基本面，根據安聯投信台股團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估將成長21%，動能預期超越今年。分產業看，預估電子2026年仍維持高速成長約24%，而金融、傳產受惠於低基期，預估將分別成長7%、16%。

AI硬體訂單能見度高 風險相對低

在產業面，根據美國大廠及供應鏈訪查，AI人工智慧相關需求真實且強勁，資料中心建置及AI硬體擴產持續，AI軟體及應用也持續發展，近兩年由幾乎沒有產品到百花齊放，能否贏得使用者買單的競爭相當激烈；相比於投資AI軟體可能面臨產品快速更迭風險，硬體風險相對低、訂單能見度高，且產業機會持續擴散外溢，創造台灣供應鏈更多機會。

隨著美國聯準會啟動預防式降息，搭配財政政策雙寬鬆的金融環境，有助2026年各產業獲利普遍回升，進一步推動科技以外的產業實現更廣泛的成長。儘管市場波動風險或將攀升，儘管短期市場仍具波動風險，特別是強勢上漲後的獲利回吐壓力、AI前景雜音以及在通膨與就業風險權衡下更複雜的貨幣政策環境，但中長期基本面與企業獲利動能仍將為風險資產提供支撐。

在應對策略上，預期台灣AI供應鏈仍將是未來市場資金焦點，但不同客戶拉貨節奏或是產品世代交替期間不同，或成為個股股價波動原因，如何判別具實質基本面成長性的產業及個股將是未來投資組合能否繳出穩定獲利的關鍵。

（作者為安聯台灣大壩基金經理人）

