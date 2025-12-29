〈財經週報-本週熱點〉 景氣續熱挑戰紅燈 PMI有望連3月擴張

AI需求續熱、美國232條款推遲下，預期12月PMI將連3月站在50榮枯線之上，呈現擴張。（資料照）

記者陳梅英／專題報導

本週國發會將公布11月景氣燈號，目前對策信號分數在35分，距離變燈門檻只有2分，在景氣續熱下，有望挑戰紅燈；中經院即將發佈12月製造業採購經理人指數（PMI）也將連3月維持擴張。

根據國發會資料，10月景氣對策信號綜合判斷分數為35分，較9月下修值34分增加1分，燈號續呈黃紅燈；目前9大構成項目中，工業生產指數變動率，海關出口值變動率，機械及電機設備進口值變動率，製造業銷售量指數變動率、股價指數5項都已經來到紅燈。

請繼續往下閱讀...

由於26日台經院公布11月製造業營業氣候測驗點為94.42點，較10月修正後之92.03點增加2.39點，預期將為整體景氣對策信號分數貢獻1分，若其他3項指標也出現好轉，則整體燈號將可跨越門檻轉至景氣熱絡的紅燈區。

另，中經院將發布12月PMI，在AI需求續熱、美國232條款推遲下，預期將連3月站在50榮枯線之上，呈現擴張。

根據中經院資料，11月PMI經季調後攀升至51.4，連續2個月擴張。觀察PMI組成5項指標變化，經季調的新增訂單與生產持續擴張；人力僱用中斷連續7個月緊縮，轉為擴張、未來6個月展望指數仍在緊縮區間，不過緊縮速度放緩。

中經院指出，儘管部分產業受到關稅影響，但衝擊程度趨緩，加上短急單補庫存以及提前為2026年拉貨佈局效應使PMI續呈擴張，惟中長期終端需求能見度偏低，整體製造業下游客戶存貨仍過低，未完成訂單仍緊縮，顯示需求尚未全面回穩。

中經院同步公布11月未經季節調整的非製造業經理人指數（NMI）55.8，已連續9個月擴張，主因雙11檔期、旅展促銷活動、年底會議展覽旺季，讓非製造業維持正面表現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法